HBB itfaiyesi, Reyhanlı 2. Hudut Komutanlığı askerlerine yangın eğitimi verdi

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) itfaiye ekipleri, Reyhanlı 2. Hudut Komutanlığı'nda görev yapan askerlere yönelik temel yangın eğitimi verdi.

Olası yangınlarda can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimde, yangınlara karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim kapsamında ayrıca yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatla, olası bir yangın durumunda müdahale süreçlerinin uygulanması ve yangın güvenliği konusunda farkındalığın artırılması amaçlandı.