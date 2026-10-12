HBB itfaiyesi, Reyhanlı 2. Hudut Komutanlığı askerlerine yangın eğitimi verdi - Son Dakika
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HBB itfaiyesi, Reyhanlı 2. Hudut Komutanlığı askerlerine yangın eğitimi verdi

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HBB itfaiyesi, Reyhanlı 2. Hudut Komutanlığı askerlerine yangın eğitimi verdi
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Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Reyhanlı 2. Hudut Komutanlığı'nda görev yapan askerlere temel yangın eğitimi verdi. Eğitimde yangınlara karşı alınması gereken önlemler anlatıldı ve tatbikat yapıldı; can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amaçlandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) itfaiye ekipleri, Reyhanlı 2. Hudut Komutanlığı'nda görev yapan askerlere yönelik temel yangın eğitimi verdi.

Olası yangınlarda can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimde, yangınlara karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim kapsamında ayrıca yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatla, olası bir yangın durumunda müdahale süreçlerinin uygulanması ve yangın güvenliği konusunda farkındalığın artırılması amaçlandı.

Kaynak: İHA
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