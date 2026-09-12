Hisarcık Müftüsü Demirci, Kur'an kurslarında hazırlıkları inceledi - Son Dakika
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Hisarcık Müftüsü Demirci, Kur'an kurslarında hazırlıkları inceledi

Hisarcık Müftüsü Demirci, Kur\'an kurslarında hazırlıkları inceledi
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Hisarcık İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçede faaliyet gösteren Kur'an kurslarını ziyaret ederek yeni dönem hazırlıklarını yerinde inceledi. Ziyaretlerde kursların fiziki ve eğitim hazırlıkları değerlendirilirken, öğreticilerle istişarelerde bulunuldu.

Hisarcık İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçede faaliyet gösteren Kur'an kurslarını ziyaret ederek yeni dönem hazırlıklarını yerinde inceledi.

Müftü Hüseyin Demirci, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçede faaliyet gösteren Kur'an kurslarına yönelik ziyaretlerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde kursların yeni eğitim dönemine yönelik hazırlıkları yerinde değerlendirilirken, Kur'an kursu öğreticileriyle de istişarelerde bulunuldu. Kursların fiziki ve eğitim hazırlıkları hakkında bilgi alan Demirci, yeni dönemde yürütülecek çalışmalar üzerine değerlendirmeler yaptı.

İlçede yeni eğitim döneminde çocukların ve vatandaşların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerine, dini bilgilerini artırmalarına ve manevi değerlerini geliştirmelerine rehberlik edecek kurslarda hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak tüm Kur'an kursu öğreticileri ve öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: İHA

Hüseyin Demirci, Hisarcık, Demirci, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Hisarcık Müftüsü Demirci, Kur'an kurslarında hazırlıkları inceledi - Son Dakika

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