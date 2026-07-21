Hisarcık\'ta Eğitimde Değerler Toplantısı

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Müftülüğü tarafından Temmuz ayı Eğitimde Değerler ve Etik İlkeler (EDEP) toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci başkanlığında Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, kurumlar arası koordinasyon çalışmaları ile bugüne kadar yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Toplantıda ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan hizmet ve etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulunularak istişareler yapıldı.

Temmuz ayı EDEP toplantısı, alınan kararların hayırlara vesile olması temennisiyle sona erdi. - KÜTAHYA