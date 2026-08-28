Uraz Kaygılaroğlu'nun Torreira paylaşımı ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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Uraz Kaygılaroğlu'nun Torreira paylaşımı ortalığı karıştırdı

Uraz Kaygılaroğlu\'nun Torreira paylaşımı ortalığı karıştırdı
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Galatasaraylı Lucas Torreira'nın köpeğine “Bozo” adını vermesi, eski sevgilisi Devrim Özkan'ın rol aldığı dizideki partnerinin adının da Bozo olması nedeniyle dikkat çekmişti. Günler sonra Uraz Kaygılaroğlu'nun kucağındaki maymunun yer aldığı fotoğrafa "Oğlum Torreira ile birlikte kurayı takip ediyoruz" yazdığı izlenimi veren paylaşım ortaya çıktı. Tepki çeken paylaşımın daha sonra sahte olduğu anlaşıldı.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, günler önce köpeğiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşarak hayvanın adının “Bozo” olduğunu açıklamıştı. Torreira'nın köpeğine verdiği isim, eski sevgilisi Devrim Özkan detayı nedeniyle dikkat çekmişti.

TORREIRA KÖPEĞİNİN ADINI “BOZO” KOYDU

Torreira, Galatasaray tesislerinde köpeğiyle çekilen fotoğrafını paylaşarak üzerine “Bozo” yazdı. Uruguaylı futbolcunun eski sevgilisi Devrim Özkan'ın rol aldığı dizideki partnerinin adının da Bozo olması, isim tercihinin tesadüf olup olmadığı sorusunu beraberinde getirdi. Torreira'nın köpeğine neden bu ismi verdiğine ilişkin herhangi bir açıklaması ise bulunmuyor.

<a class='keyword-sd' href='/uraz-kaygilaroglu/' title='Uraz Kaygılaroğlu'>Uraz Kaygılaroğlu</a>'nun Torreira paylaşımı ortalığı karıştırdı

GÜNLER SONRA URAZ KAYGILAROĞLU'NUN ADIYLA PAYLAŞIM YAPILDI

İlk olaydan günler sonra bu kez Uraz Kaygılaroğlu'nun adıyla dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Kaygılaroğlu'nun kucağında bir maymunla görüldüğü fotoğrafın üzerine "Oğlum Torreira ile birlikte kurayı takip ediyoruz" ifadeleri yazıldı. Görüntü, Uraz Kaygılaroğlu'nun hesabından paylaşılmış izlenimi verdi.

Uraz Kaygılaroğlu'nun Torreira paylaşımı ortalığı karıştırdı

PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI

Uraz Kaygılaroğlu tarafından yapıldığı sanılan paylaşım, kısa sürede tepki çekti. Kucağındaki maymun için “Oğlum Torreira” ifadesinin kullanıldığı izlenimi veren görüntü, Galatasaraylı futbolcuya yönelik bir gönderme olarak değerlendirildi. Ancak paylaşımın yayılmasının ardından işin aslı ortaya çıktı.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Tepkilere neden olan paylaşımın Uraz Kaygılaroğlu tarafından yapılmadığı ve sahte olduğu anlaşıldı. Böylece Kaygılaroğlu'nun kucağındaki maymunun bulunduğu fotoğrafı kullanarak “Oğlum Torreira ile birlikte kurayı takip ediyoruz” şeklinde bir paylaşım yaptığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Uraz Kaygılaroğlu, Lucas Torreira, Devrim Özkan, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uraz Kaygılaroğlu'nun Torreira paylaşımı ortalığı karıştırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • 5130387 5130387:
    tamda Toreraya benziyo 3 0 Yanıtla
  • tektabamcaa1 tektabamcaa1:
    Torreira yaparken normal ona yapılınca tepki hadi lan ordan 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Uraz Kaygılaroğlu'nun Torreira paylaşımı ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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