Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Kutluhallar köyünde hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik gece eğitimi düzenlendi.

Eğitimde süt hijyeni, sağlıklı sağım teknikleri, sağım sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve kaliteli süt üretiminin önemi ele alındı. Üreticilere, süt kalitesinin artırılması ve sağlıklı üretim süreçlerinin uygulanmasına yönelik bilgiler aktarıldı.

Hayvancılıkta verimlilik ve kaliteyi artırmayı, üreticilerin bilinç düzeyini yükseltmeyi amaçlayan eğitim çalışmalarının devam edeceği belirtildi.