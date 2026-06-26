Başkan Kepenek: "Çocukların özgüvenli ve mutlu bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur" - Son Dakika
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Başkan Kepenek: "Çocukların özgüvenli ve mutlu bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur"

Başkan Kepenek: "Çocukların özgüvenli ve mutlu bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur"
26.06.2026 13:11  Güncelleme: 13:12
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Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla yayımladığı mesajda öğrencilere kitap okuma, spor yapma ve doğayla iç içe vakit geçirme tavsiyesinde bulundu.

2025-2026 eğitim ve öğretim yılını tamamlanması nedeniyle bir mesaj yayımlayan Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek, "Yaz tatilinizi bol bol kitap okuyarak, spor yaparak, doğayla iç içe vakit geçirerek ve sevdiklerinizle güzel hatıralar biriktirerek değerlendirmenizi diliyorum" dedi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kepenek mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bir eğitim-öğretim yılını daha geride bırakırken, emek veren tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyor, onların geleceğe hazırlanmasında büyük özveri gösteren öğretmenlerimize ve her zaman destek olan ailelerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın yüzündeki umut, ülkemizin yarınlarına duyduğumuz inancın en güçlü göstergesidir. Onların çağdaş, özgüvenli ve mutlu bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizler de Honaz Belediyesi olarak eğitimin ve çocuklarımızın yanında olmaya, onların gelişimine katkı sağlayacak projeler üretmeye devam edeceğiz. Sevgili çocuklar; şimdi dinlenmenin, eğlenmenin ve yeni güzellikler keşfetmenin zamanı. Yaz tatilinizi bol bol kitap okuyarak, spor yaparak, doğayla iç içe vakit geçirerek ve sevdiklerinizle güzel hatıralar biriktirerek değerlendirmenizi diliyorum. Yeni eğitim-öğretim yılında sağlıkla, umutla ve başarıyla yeniden buluşmayı temenni ediyor; tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize huzurlu, mutlu ve verimli bir yaz tatili diliyorum." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yüksel Kepenek, Yerel Haberler, Eğitim, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Başkan Kepenek: 'Çocukların özgüvenli ve mutlu bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur' - Son Dakika

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