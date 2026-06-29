Huzeyme Nur Kurt\'un Mezuniyet Gururu

Serebral palsi hastası Huzeyme Nur Kurt, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde ailesinin büyük desteğiyle ikinci üniversitesini bitirmenin gururunu yaşadı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde, serebral palsi hastası Huzeyme Nur Kurt mezuniyet gururu yaşadı. Doğum esnasında oksijensiz kalması sonucu serebral palsi teşhisi konulan ve bedensel engeli bulunan Kurt, ailesinin desteğiyle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tıbbi Sekreterlik Bölümü'nden mezun olarak ikinci üniversite diplomasını aldı. Eğitim hayatı boyunca ailesinin refakat ettiği Kurt, mezuniyet belgesini binlerce öğrenciyle birlikte aldı. Törende kızlarına eşlik eden anne Güleser ve baba Ali Kurt, eğitim sürecinde yaşadıkları süreçleri anlattı.

"Kariyerimi geliştirmek için Tıbbi Sekreterlik okudum"

Mezuniyet töreninde duygularını paylaşan Huzeyme Nur Kurt, daha önce de üniversite bitirdiğini belirterek, "Buradan öncelikle aileme, sonra tüm sevenlerime, sonra böyle bir imkan sunduğu için Açıköğretim Fakültesi Dekanlığına, Açıköğretim Fakültesine çok teşekkür ederim. Çok mutluyum, çok gururluyum. Bu bölüm benim ikinci üniversitem. Daha önce Sosyal Hizmetler okumuştum. Erzurum, Atatürk Üniversitesi, o da açıköğretim. Sonra kariyerimi geliştirmek için tıbbi sekreterlik okumaya karar verdim. Ailem, doğduğumdan beri zaten bana çok destek olmuştu. Onları çok seviyorum, iyi ki varlar" dedi.

Kızının eğitimi için büyük bir fedakarlık gösterdiklerini ve Kahramanmaraş'tan Eskişehir'e geldiklerini ifade eden anne Güleser Kurt, "Kahramanmaraş'tan geldik. Tıbbi sekreterlik bölümünü bitirdi kızım. Onu tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Serebral palsi hastası, bedensel engelli. Oksijensiz kaldı doğum esnasında. Bölümünü bitirdi, kızımla gurur duyuyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Liseye kadar örgün okuttuk. Liseden sonra üniversiteye açıköğretim okuttuk. Biz de gurur duyuyoruz. Yolunun, bahtının açık olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

"Kızımızın her zaman yanındayız"

Kızlarının her zaman yanında olacaklarını vurgulayan baba Ali Kurt ise şu ifadeleri kullandı:

"Her türlü destek olduk, annesiyle ben. Sürekli arkasındayız, sürekli yanındayız. Sürekli yanını kolladık, sürekli peşinden koştuk. Koşmaya da devam edeceğiz. Kızım gittiği yere kadar gitmeye devam edecek, Allah'ın izniyle. Biz de arkasından, yahut da yanından devam edeceğiz gitmeye. Gurur duyuyorum kızımla." - ESKİŞEHİR