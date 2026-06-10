İEÜ'den Yenilikçi Ders Çalışma Uygulaması - Son Dakika
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İEÜ'den Yenilikçi Ders Çalışma Uygulaması

İEÜ\'den Yenilikçi Ders Çalışma Uygulaması
10.06.2026 11:08
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İEÜ mezunları, ders çalışmayı teşvik eden 'Campus Crypto Coin' uygulamasını geliştirdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları Mert Can Uçar, Berk Çoban, Arda Doruk Acar ve Mehmet Sadık Yılmaz, öğrencilerin ders çalışmasını teşvik etmek amacıyla özel bir uygulama geliştirdi. Öğrencilere ders çalıştıkça sanal puan kazandıran ve puanları anlaşmalı kafe, restoran ya da yemekhanede kullanma imkanı sağlayan "Campus Crypto Coin" adlı uygulama, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 'faydalı model' belgesi almaya hak kazandı.

Cep telefonu ya da bilgisayarda rahatlıkla kullanılabilecek, yaklaşık 1 yıllık çalışma sonucunda hayata geçirilen uygulamaya, her öğrenci kişisel bilgilerini girerek kayıt yaptırabilecek. Öğrenciler, ders çalışmaya başladığında uygulamayı açacak ve süre başlayacak.

Uygulama, öğrencinin ders başında olduğunu, yani uygulamayı açıp başka bir yere gitmediğini teyit etmek amacıyla belirli aralıklarla kullanıcılara sorular ya da bildirim mesajları gönderecek. Öğrenci, ders çalıştığı her saat için puan toplayacak ve bu puanları anlaşmalı restoran, cafe ya da yemekhanede kullanabilecek. İEÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayça Kumluca Topallı'nın danışmanlığında, blokzincir sistemi kullanılarak geliştirilen uygulama, hem öğrencilere hem de işletmelere fırsat sağlayacak.

"Yenilikçi bir uygulama"

Başarılı çalışmalarından dolayı öğrencilerini tebrik ederek uygulamaya ilişkin bilgiler veren Dr. Topallı, "Yapılan çalışmalara baktığımızda, ödüllendirme yönteminin ders çalışma üzerinde olumlu etkileri olabildiğini görüyoruz. Bu çalışmada amacımız, hem öğrencilerimizin deneyim kazanması hem de günlük hayatta rahatlıkla kullanılabilecek, işlevsel bir uygulama tasarlamaktı. Bunu da başardığımız, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 'faydalı model' belgesi aldığımız için mutluyuz. Campus Crypto Coin, öğrencilerin ders çalışma motivasyonunu artırmak amacıyla geliştirilmiş, teknolojiyi eğitimle buluşturan yenilikçi bir uygulama" diye konuştu.

"Kampüs ekosistemini destekliyor"

Dr. Topallı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu projeyi değerli kılan unsurlardan biri de blokzincir teknolojisinin kullanılması. Blokzincir altyapısı sayesinde öğrencilerin kazandığı puanların güvenli, şeffaf ve takip edilebilir biçimde kaydedilmesi mümkün oluyor. Bu da hem öğrenciler hem de uygulamayla iş birliği yapacak işletmeler açısından güvenilir bir sistem oluşturuyor. Öğrenci ne kadar çalıştığını, ne kadar puan kazandığını sistem üzerinden görebilirken; işletmeler de bu sürece kontrollü ve güvenli şekilde dahil olabiliyor. Öğrenciler açısından bakıldığında uygulama, düzenli ders çalışma alışkanlığını teşvik ediyor, zamanı daha bilinçli kullanmayı destekliyor ve akademik başarıya katkı sunuyor. İşletmeler açısından ise öğrencilerle doğrudan temas kurabilecekleri, kampüs ekosisteminin bir parçası haline gelebilecekleri yeni bir model ortaya koyuyor. Bu yönüyle uygulama; eğitim, teknoloji ve sosyal yaşamı aynı noktada buluşturan güçlü bir girişim niteliği taşıyor." - İZMİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, Coin, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İEÜ'den Yenilikçi Ders Çalışma Uygulaması - Son Dakika

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