İEÜ Küresel Liderler Kulübü'nün dijital finans projesi 4 bin dolar hibe kazandı - Son Dakika
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İEÜ Küresel Liderler Kulübü'nün dijital finans projesi 4 bin dolar hibe kazandı

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İEÜ Küresel Liderler Kulübü\'nün dijital finans projesi 4 bin dolar hibe kazandı
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İEÜ Küresel Liderler Öğrenci Kulübü üyelerinin dijital finans projesi, ABD merkezli Interledger Foundation'dan 4 bin dolar hibe kazandı. Bu ay başlayacak projede kampüs atölyeleri düzenlenecek ve öğrenciler kantin ödemeleri gibi konulara açık ödeme çözümleri geliştirecek.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Küresel Liderler Öğrenci Kulübü üyeleri Ilgaz Yaman, İrem Güneş ve Ceylin Ada Uyar, gençlerin dijital finansal sistemler konusunda bilinçlenmesini ve yenilikçi çözümler üretmesini hedefleyen projeleriyle uluslararası alanda başarıya ulaştı. 'The Inclusion Lab' adlı iki aşamalı bir simülasyon modeline dayanan proje, ABD merkezli Interledger Foundation adlı vakıftan 4 bin dolar hibe desteği kazandı.

İEÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ilgaz Yaman ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri Ceylin Ada Uyar ve İrem Güneş'in, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gençer'in danışmanlığında hayata geçirdiği proje, bu ay içinde başlayacak. İlk olarak kampüste ilgi duyan tüm öğrencilere açık bir atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Çözüm önerileri sunacaklar

Projenin ilk aşamasında gençler, geleneksel bankacılık sistemlerinin yüksek komisyonlar, işlem gecikmeleri ve mikro ödemelerdeki kısıtlamalar gibi dezavantajlarını deneyimleyecek. İkinci aşamada ise Interledger Protokolü (ILP) altyapısı tanıtılarak paranın farklı ödeme sistemleri arasında küçük tutarlar halinde, hızlı ve düşük maliyetle nasıl transfer edilebileceği uygulamalı olarak aktarılacak. Atölye çalışmalarına katılan öğrenciler, kampüs içerisindeki kantin ödemeleri ve ortak harcamalar gibi gerçek finansal konulara yönelik açık ödeme çözümleri ve prototipler de geliştirecek. Proje sonunda ortaya çıkan yenilikçi fikirler doğrultusunda eğitim materyalleri hazırlanacak.

"Keşfetmeye devam ediyoruz"

İEÜ Küresel Liderler Öğrenci Kulübü Başkanı Ilgaz Yaman, uluslararası bir vakıftan hibe desteği almanın kendileri için büyük bir başarı olduğunu ifade ederek, "Kulübümüzün Başkan Yardımcısı İrem Güneş ve Yönetim Kurulu Üyesi Ceylin Ada Uyar ile birlikte amacımız, öğrenci kulübümüz çatısı altında hem kendimizi geliştirebileceğimiz hem de diğer öğrenci arkadaşlarımıza katkı sağlayabileceğimiz farklı bir çalışma yapmaktı. Hazırladığımız projenin uluslararası alanda beğenilmesi ve desteklenmesi bizi gerçekten çok mutlu etti. Bir öğrenci kulübü olarak böyle önemli bir projeye imza atmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Henüz yolun başındayız, öğrenmeye ve yeni şeyler keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi en büyük hedefimiz, projemizi hayata geçirmek ve öğrenci arkadaşlarımızla birlikte yeni fikirler üretmek. Atölyelerimizde farklı bölümlerden öğrencilerin bir araya gelmesini, birbirlerinden öğrenmesini ve güzel fikirlerin doğmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İEÜ Küresel Liderler Kulübü'nün dijital finans projesi 4 bin dolar hibe kazandı - Son Dakika
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