24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, huzurevinde kalan emekli öğretmen Mehmet ve Melek Uzuntiryaki çiftini ziyaret etti.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sami Çift ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Cansı eşlik etti. Ziyarette emekli öğretmenlerle bir süre sohbet eden İl Müdürü Akbaş, öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, nesillerin yetişmesine ve geleceğin şekillenmesine adanmış bir ömür olduğunu vurguladı.

Ömürlerini eğitime ve öğrenci yetiştirmeye adayan Mehmet ve Melek Uzuntiryaki çiftinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Akbaş, günün anısına çiçek ve hediye takdim ederek eğitim camiasına sundukları kıymetli hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin paylaşılmasıyla sona erdi.