İnegöl Belediyesi tercih sürecinde de öğrencilerin yanında

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, üniversite tercih döneminde öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunan Tercih Danışmanlığı Noktasını ziyaret etti. Öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Taban, İnegöl Belediyesi'nin eğitim hayatının her aşamasında olduğu gibi tercih sürecinde de gençlerin yanında olmaya devam ettiğini vurguladı.

Eğitimin her aşamasında öğrencilerimizin yanındayız

İnegöl Belediyesi, üniversite adaylarını tercih döneminde de yalnız bırakmıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hanife Selçuk Teşik Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğinde oluşturulan Tercih Danışmanlığı Noktası 27 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, tercih danışmanlığı noktasını ziyaret ederek merkezde görev yapan uzmanlardan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tercih yapmak üzere gelen öğrenciler ve aileleriyle de sohbet eden Başkan Taban, gençlerin geleceklerini şekillendirecek bu önemli süreçte doğru tercih yapmalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.