İnönü Üniversitesi Rektörü Akpolat, Frankfurt Başkonsolosu\'nu ziyaret etti

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Almanya Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu'na ziyarette bulundu.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, Başkonsolos Akdevelioğlu'na görevinde başarı ve kolaylıklar dileyerek misafirperverliği ve sohbetleri için teşekkür etti. Rektör Akpolat, ziyaret anısına Başkonsolos Akdevelioğlu'na hediye takdim etti.