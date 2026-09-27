İnönü ve Giessen üniversiteleri karaciğer naklinde iş birliğini ele aldı

İnönü Üniversitesi ile Almanya'nın köklü yükseköğretim kurumlarından Justus Liebig Üniversitesi Giessen (JLU) arasında sağlık, tıp ve bilimsel araştırma alanlarında yürütülen iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen akşam yemeğinde, Türkiye ve Almanya'dan önemli akademik, bilimsel ve diplomatik temsilciler bir araya geldi.

Programa; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Hessen Eyaleti Bilim ve Araştırma, Sanat ve Kültür Bakanı Timon Gremmels, Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu, Justus Liebig Üniversitesi Giessen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jürgen Lohmeyer, Tıp Fakültesi Prodekanı Prof. Dr. Michael Sander, Türk-Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Dr. Yaşar Bilgin, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, JLU Gieen ve Üniversite Hastanesi Gieen bünyesinden Prof. Dr. Martin Schneider, PD Dr. Martin Reichert ve Prof. Dr. Trinad Chakraborty katıldı.

Akşam yemeğinde, İnönü Üniversitesi ile Justus Liebig Üniversitesi Giessen arasında özellikle sağlık bilimleri, tıp, organ nakli ve bilimsel araştırma alanlarında yürütülen iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, üniversiteler arasındaki mevcut akademik ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, ortak bilimsel çalışmaların ve uluslararası akademik iş birliklerinin yeni dönemde farklı alanlarda geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Buluşmada ayrıca iki üniversite arasında akademik değişim, ortak araştırma projeleri, sağlık alanında bilimsel çalışmalar ve gelecekte gerçekleştirilebilecek ortak organizasyonlar ele alındı.

Programın öne çıkan başlıklarından biri de İnönü Üniversitesi ile Giessen Üniversitesi arasındaki organ ve özellikle karaciğer nakli alanındaki uzun yıllara dayanan akademik iş birliği oldu.İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ile Giessen Üniversitesi ve Üniversite Hastanesi bünyesinde görev yapan akademisyen ve hekimlerin katıldığı buluşmada, sağlık alanındaki mevcut çalışmaların geliştirilmesi ve yeni ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Türk-Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Dr. Yaşar Bilgin de Türkiye ile Almanya arasındaki sağlık ve bilim alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik buluşmada yer aldı. Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen akşam yemeğinde, İnönü Üniversitesi ile Justus Liebig Üniversitesi Giessen arasındaki köklü akademik ilişkilerin daha ileri taşınması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Buluşmada özellikle tıp eğitimi, bilimsel araştırmalar, organ ve karaciğer nakli, akademik değişim ve ortak bilimsel projeler başta olmak üzere farklı alanlarda gerçekleştirilebilecek iş birlikleri değerlendirildi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'ın katılımıyla gerçekleştirilen buluşmanın, iki üniversite arasındaki akademik ve bilimsel ilişkilerin güçlendirilmesine ve gelecekte gerçekleştirilecek ortak çalışmalara katkı sağlaması hedefleniyor.