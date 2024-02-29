İstanbul Kent Üniversitesi\'nde \'Güzellik Algısı ve Hukuki Yükümlülükler\' etkinliği düzenlendi

Eğitim

Üniversitenin düzenlediği etkinliğe Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Avukat Eda Pembe Yücel katıldı. Teymur, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ve beğenilme arzusu üzerine bilgiler verdi. Ayrıca, güzellik uğruna yapılan ve kişiye geri dönüşü olmayan hasarlar veren olaylar ve bu durumlarda kişinin hukuken ne gibi hakları olduğu da ele alındı.

İstanbul Kent Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Programı, 2024-2025 Bahar Dönemi derslerinin etkinlikleri kapsamında program başkanıDermatolog Doç. Dr. Nilhan Atsü'nün öncülüğünde üniversitenin Kağıthane kampüsünde, "Medyada Kadına Dair İmaj, Stil, Güzellik Algısı ile Güzellik Hizmeti Veren Kuruluşların Hukuki Yükümlülükleri" konulu etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve hukuki yükümlülükler ile ilgili bilgilerde Avukat Eda Pembe Yücel konuşmalarını gerçekleştirdi.

Av. Bedia Teymur, sosyal mecralara paylaşılan fotoğraflar ve beğenilme arzusu üzerine bilgiler verdi. Güzel görünme uğruna yapılan ve kişiye geri dönüşü olmayan hasarlar veren olaylar da ele alındı. Bu gibi durumlarda kişinin hukuken ne gibi hakları olduğu da anlatıldı.

Av. Bedia Teymur, güzelliğin tanımını yaparak katılımcılara, "Güzellik nedir?" sorusunu yöneltti. Katılımcılar, birbirinden farklı ve dikkat çekici cevaplarla yanıt verdi.

Katılımcılar ile konukların fikir alışverişinde bulunarak sohbet havasında gerçekleştirdiği programa yoğun ilgi gösterildi. Tecrübelerini seminerde aktaran konuklara teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından program sona erdi.