Antalya'da yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tutuklandı

Haberin Videosunu İzleyin
Antalya\'da yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tutuklandı
06.05.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya\'da yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tutuklandı
Haber Videosu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ANSET soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Belediyenin en üst düzey bürokratlarından biri olan Genel Sekreter Cansel Tuncer, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç gelirinin aklanması” iddiaları kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dosyada milyonlarca liralık kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET şirketine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmada “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet” ve “suç gelirinin aklanması” iddiaları gündeme gelirken, dosyada 113,4 milyon TL’lik kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

ANSET SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ANSET şirketine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Altın Portakal Film Festivali ve Piyano Festivali gibi organizasyonları yürüten şirkete ilişkin dosyada, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin cezaevinde, 2 kişinin yurt dışında olduğu, 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MUHİTTİN BÖCEK DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

Soruşturmada adı geçen isimler arasında, “rüşvet” ve “irtikap” soruşturması kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılarak tutuklanan Muhittin Böcek ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de yer aldı.

TABURCU EDİLİNCE GÖZALTINA ALINDI 

Hakkında gözaltı kararı bulunan Cansel Tuncer’in, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nden taburcu edilmesinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Tuncer’in savcılık ifadesi alındı.

113 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI İDDİASI 

Soruşturma dosyasında şüphelilere “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet” ve “suçtan elde edilen gelirin aklanması” suçlamalarının yöneltildiği belirtildi. Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacıyla para transferleri yapıldığı ve toplam 113 milyon 426 bin TL kamu zararına neden olunduğu öne sürüldü.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Cansel Tuncer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Muhittin Böcek, Belediye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Marmaris’te ’kaza’ denilerek kapatılan dosya açıldı 2 kişi cinayetten tutuklandı Marmaris'te 'kaza' denilerek kapatılan dosya açıldı; 2 kişi cinayetten tutuklandı
Görevlinin karısını öldüren şahıs, cinayetten sonra ellerini yıkamış Görevlinin karısını öldüren şahıs, cinayetten sonra ellerini yıkamış
Sinan Engin’den Galatasaray-Antalyaspor maçına ilişkin iddialı tahmin Sinan Engin'den Galatasaray-Antalyaspor maçına ilişkin iddialı tahmin
Muğlaspor’da final coşkusu, 1. Lig’e tek maç kaldı Muğlaspor'da final coşkusu, 1. Lig'e tek maç kaldı
Fenerbahçe’den Lukaku’ya rekor teklif Fenerbahçe'den Lukaku'ya rekor teklif
MHP’li Feti Yıldız’dan ’mutlak butlan’ açıklaması: Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir MHP'li Feti Yıldız'dan 'mutlak butlan' açıklaması: Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir

17:31
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
17:08
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:35
TSK’nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
TSK'nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
16:15
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
15:43
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
14:52
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
14:41
Fenerbahçe’de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım’ı destekleyeceğim
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 18:31:50. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.