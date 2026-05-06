Antalya\'da yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET şirketine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmada “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet” ve “suç gelirinin aklanması” iddiaları gündeme gelirken, dosyada 113,4 milyon TL’lik kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

ANSET SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ANSET şirketine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Altın Portakal Film Festivali ve Piyano Festivali gibi organizasyonları yürüten şirkete ilişkin dosyada, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin cezaevinde, 2 kişinin yurt dışında olduğu, 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MUHİTTİN BÖCEK DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

Soruşturmada adı geçen isimler arasında, “rüşvet” ve “irtikap” soruşturması kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılarak tutuklanan Muhittin Böcek ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de yer aldı.

TABURCU EDİLİNCE GÖZALTINA ALINDI

Hakkında gözaltı kararı bulunan Cansel Tuncer’in, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nden taburcu edilmesinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Tuncer’in savcılık ifadesi alındı.

113 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI İDDİASI

Soruşturma dosyasında şüphelilere “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet” ve “suçtan elde edilen gelirin aklanması” suçlamalarının yöneltildiği belirtildi. Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacıyla para transferleri yapıldığı ve toplam 113 milyon 426 bin TL kamu zararına neden olunduğu öne sürüldü.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Cansel Tuncer tutuklanarak cezaevine gönderildi.