Karabük Üniversitesi Mersin'de Tercih Günlerinde - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi Mersin'de Tercih Günlerinde

Karabük Üniversitesi Mersin\'de Tercih Günlerinde
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KBÜ, Mersin'deki Üniversite Tercih Günleri'nde aday öğrencilere eğitim imkanlarını tanıttı.

Karabük Üniversitesi(KBÜ), 2026 tercih dönemi kapsamında Mersin'de düzenlenen Üniversite Tercih Günleri'nde aday öğrenciler ve ailelerine eğitim imkanları hakkında bilgi verdi.

Karabük Üniversitesi, Mersin'de gerçekleştirilen Üniversite Tercih Günleri etkinliğinde aday öğrencilerle bir araya gelerek akademik ve sosyal imkanlarını tanıttı.

Karabük Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Öğrenci Koordinatörlüğü, ArtiTercih tarafından düzenlenen "2026 Tercih Dönemi Üniversite Tercih Fuarları" kapsamında gerçekleştirilen Mersin Üniversite Tercih Günleri'ne katıldı.

Mersin'de düzenlenen etkinlikte üniversite temsilcileri, aday öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelerek tercih sürecine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Karabük Üniversitesi standını ziyaret eden aday öğrenciler, akademik programlar, lisans ve ön lisans bölümleri, araştırma imkanları, uygulamalı eğitim anlayışı ile kampüs yaşamı hakkında bilgi aldı.

Görüşmelerde ayrıca üniversitenin uluslararasılaşma faaliyetleri, sosyal ve kültürel imkanları, kariyer planlama hizmetleri ile mezuniyet sonrası kariyer fırsatları anlatılırken, aday öğrencilerin tercih sürecine ilişkin soruları da yanıtlandı.

Etkinlikte Karabük Üniversitesini Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ümmet Aydan, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Tankül, Öğrenci Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Fatma Yıldırım ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Adnan Ucur temsil etti.

Karabük Üniversitesinin, tercih dönemi boyunca farklı illerde düzenlenen tanıtım organizasyonlarında aday öğrenciler ve aileleriyle buluşmayı sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Mersin, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Karabük Üniversitesi Mersin'de Tercih Günlerinde - Son Dakika

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