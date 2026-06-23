Karabük Üniversitesi'nde İlk Öğrenci Senatosu Toplantısı - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nde İlk Öğrenci Senatosu Toplantısı

Karabük Üniversitesi\'nde İlk Öğrenci Senatosu Toplantısı
23.06.2026 16:08
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Karabük Üniversitesi'nde Öğrenci Senatosu ilk kez toplandı, öğrenciler taleplerini iletti.

Karabük Üniversitesi'nde ilk kez toplanan Öğrenci Senatosu, öğrencilerin görüş ve taleplerini doğrudan üniversite yönetimine iletmesine imkan sağladı.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) öğrenci katılımını kurumsal bir yapıya kavuşturmak amacıyla oluşturulan Öğrenci Senatosu'nun 2025-2026 Akademik Yılı ilk toplantısı, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Farklı fakülte ve birimlerden seçilen öğrenci temsilcilerinin katıldığı toplantıda, öğrenciler üniversite yaşamına ilişkin görüş, öneri ve taleplerini üniversite üst yönetimiyle doğrudan paylaşma fırsatı buldu.

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, Genel Sekreter Lütfü Köm, Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ümmet Aydan, daire başkanları ve ilgili yöneticiler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Kırışık, Karabük Üniversitesi'nin kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçte elde ettiği akademik ve bilimsel başarılar hakkında bilgi verdi. Üniversitenin araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kırışık, bilimsel yayın performansı, uluslararası görünürlük ve güçlü akademik kadrosuyla üniversitenin gelişimini sürdürdüğünü ifade etti.

Karabük Üniversitesi'nin yaklaşık 40 bin öğrenciye eğitim verdiğini kaydeden Kırışık, uluslararası öğrenci sayısının 11 bine yaklaştığını ve üniversitenin küresel ölçekte güçlü bir eğitim markası haline geldiğini söyledi.

Yapay zeka ve dijital dönüşüm alanındaki çalışmalara da değinen Kırışık, yapay zeka yüksek lisans ve doktora programlarının açıldığını, "KBÜ AI" adlı yapay zeka aracının geliştirildiğini belirterek, bu alanda Türkiye'nin öncü üniversitelerinden biri olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Toplantıda kampüs içi ulaşım, sosyal ve sportif faaliyetler, güvenlik hizmetleri, beslenme imkanları, çalışma alanları, akademik süreçler ve sınav uygulamaları gibi birçok konu görüşüldü. Öğrenci temsilcileri taleplerini doğrudan üniversite yönetimine aktarırken, ilgili yöneticiler de yürütülen çalışmalar ve planlanan uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Yaklaşık üç saat süren toplantının sonunda öğrenci temsilcileri, üniversite yönetimiyle doğrudan iletişim kurabilmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Fatih Kırışık, Rektör, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Karabük Üniversitesi'nde İlk Öğrenci Senatosu Toplantısı - Son Dakika

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