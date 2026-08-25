Karapınar'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karapınar'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı

Karapınar\'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karapınar'da, 2026-2027 eğitim yılı için değerlendirme toplantısı yapıldı. Eğitim faaliyetleri ele alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu ve 2026-2027 eğitim öğretim yılı sene başı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Eğitim yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken ilçelerde yürütülen eğitim faaliyetleri, planlanan çalışmalar ve eğitim-öğretim süreçlerine yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Karapınar'ın eğitim alanındaki çalışmaları hakkında da değerlendirmeler yapıldı. Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başta Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit olmak üzere programa katılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarına, 31 ilçenin İlçe Milli Eğitim Müdürlerine ve Şube Müdürlerine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür edilerek çalışmalarında başarılar temennilerinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Karapınar'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melis Sezen rotayı yeşil sahalara çevirdi Melis Sezen rotayı yeşil sahalara çevirdi
İdris Naim Şahin’e tahsisli iki aracın daha şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi İdris Naim Şahin'e tahsisli iki aracın daha şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi
Yıldız isim Beşiktaş’a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor Yıldız isim Beşiktaş'a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor
Transfer bitti Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor Transfer bitti! Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor
Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe’ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşırız Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırız
11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı 11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı

11:19
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz’ı tokatladı
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı
10:43
10 milyarlık vurgun Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10:35
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
10:10
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
10:04
DinamikPay’a el konuldu 13 kişi gözaltında
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 11:40:08. #7.12#
SON DAKİKA: Karapınar'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.