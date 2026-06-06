Kardeş Okul Etkinliği Hisarcık'ta Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kardeş Okul Etkinliği Hisarcık'ta Gerçekleşti

Kardeş Okul Etkinliği Hisarcık\'ta Gerçekleşti
06.06.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Aysel-Selahattin Erkasap Lisesi, Güldüren Köyü Okulu'nu ziyaret ederek sosyal yardımlaşma etkinliği düzenledi.

Kütahya Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi tarafından geleneksel hale getirilen "Kardeş Köy Okulu" etkinliği kapsamında Hisarcık ilçesi Güldüren Köyü Okulu ziyaret edildi.

Etkinlik programı çerçevesinde ilk olarak Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam makamında ziyaret edildi. Kütahya ASE Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Zeki Kilitci tarafından günün anısına Kaymakam Atam'a hediye takdim edildi. Kaymakam Atam, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti, gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmalarının önemine vurgu yaparak memnuniyetini ifade etti.

Ardından Güldüren Köyü Okulunda düzenlenen etkinliklerde, Kütahya ASE Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü ile Okuma ve Kütüphanecilik Kulübünün öncülüğünde yıl boyunca toplanan kitaplar ve yardım malzemeleri öğrencilere ulaştırıldı. Boyama kitapları, çeşitli hediyeler ve pasta ikramıyla öğrenciler için unutulmaz bir gün yaşandı.

Paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren etkinlikte öğrenciler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de kardeş okul öğrencileri arasında yeni dostluklar kuruldu.

Etkinliğin gerçekleşmesine katkı sunan öğretmenlere, öğrencilere ve destek veren kurumlara teşekkür edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Eğitim, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kardeş Okul Etkinliği Hisarcık'ta Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
Giresun’da emekli öğretmen Murat Durmuş’un cansız bedeni bulundu Giresun'da emekli öğretmen Murat Durmuş'un cansız bedeni bulundu
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek
Beşiktaş, Vincenzo Italiano’yu resmen açıkladı Bugün İstanbul’a geliyor Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor
Savaşın gölgesi Karadeniz’e düştü Limanda esrarengiz patlama Savaşın gölgesi Karadeniz'e düştü! Limanda esrarengiz patlama

12:04
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
11:48
Ali Koç’un Fenerbahçe’ye bıraktığı para hayrete düşürdü
Ali Koç'un Fenerbahçe'ye bıraktığı para hayrete düşürdü
11:31
Rahmi Koç “Kürt kadın“ fıkrasından dolayı özür diledi
Rahmi Koç "Kürt kadın" fıkrasından dolayı özür diledi
11:08
“Kürt kadın“ fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
"Kürt kadın" fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
11:08
Üyeler birbirine girdi Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda kavga
Üyeler birbirine girdi! Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kavga
10:33
Canlı: Fenerbahçe’de seçim günü, kongreye ara verildi
Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü, kongreye ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 12:14:56. #7.12#
SON DAKİKA: Kardeş Okul Etkinliği Hisarcık'ta Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.