Kastamonu Üniversitesi dünya sıralamasında 400 basamak yükseldi - Son Dakika
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Kastamonu Üniversitesi dünya sıralamasında 400 basamak yükseldi

22.06.2026 15:06
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Kastamonu Üniversitesi, URAP sıralamasında son 5 yılda 400 basamak yükselerek 2 bin 89'uncu oldu.

Kastamonu Üniversitesi, University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından açıklanan dünya üniversiteleri sıralamasında son 5 yılda 400 basamak yükselerek 2 bin 89'uncu sıraya çıktı.

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından açıklanan dünya sıralamalarında Kastamonu Üniversitesi dikkat çeken bir yükselişe imza attı. Üniversite, 2021-2022 döneminde 2 bin 489'uncu sırada yer alırken, 2025-2026 döneminde 2 bin 89'uncu sıraya yükselerek dünya sıralamasında 400 basamaklık ilerleme sağladı.

Yaklaşık 3 bin yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği URAP Dünya Sıralaması'nda ilk 2 bin 500 üniversite puanlandırılıyor. Sıralamada makale sayısı, atıf performansı, bilimsel üretkenlik, araştırma kalitesi ve uluslararası iş birlikleri gibi akademik göstergeler esas alınıyor.

URAP verilerine göre Kastamonu Üniversitesinin toplam puanı beş yıllık süreçte 133,70'ten 193,24'e yükseldi. Böylece üniversite aynı dönemde toplam puanını 59,54 puan artırarak yüzde 44,5'lik gelişim gösterdi. 2025-2026 değerlendirmesinde Türkiye'den listeye giren 125 üniversite arasında 58'inci sırada yer alan Kastamonu Üniversitesi, 2000 yılı sonrasında kurulan ve sıralamaya girebilen 60 devlet üniversitesi arasında ise 12'nci sırada yer aldı.

Araştırma etkisini ve bilimsel kaliteyi yansıtan göstergelerde de yükseliş kaydedildi. Atıf etkisi (CIT), atıf puanı (Citation), toplam doküman sayısı ve toplam makale etkisi (AIT) alanlarında artış gözlendi. Bu kapsamda atıf puanında yüzde 52,8, toplam atıf etkisinde ise yüzde 54,2 oranında artış gerçekleşti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, söz konusu yükselişin bilimsel üretim, nitelikli yayın ve araştırma kültürüne verilen önemin bir yansıması olduğunu belirtti.

Son beş yılda dünya sıralamasında 400 basamak yükselmiş olmanın üniversitenin araştırma odaklı gelişim yaklaşımının uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu ifade eden Topal, "Toplam puanımızdaki yüzde 44,5'lik artış, akademisyenlerimizin özverili çalışmaları ve bilimsel üretkenliğinin bir sonucudur. Özellikle atıf etkisi ve araştırma kalitesini yansıtan göstergelerdeki yükseliş, nitelikli yayın anlayışımızın istikrarlı biçimde ilerlediğini ortaya koymaktadır" dedi.

Topal, yükseköğretimde kalite standartlarının geliştirilmesi ve uluslararasılaşma sürecine sağlanan katkılar dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK üyelerine teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Eğitim, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kastamonu Üniversitesi dünya sıralamasında 400 basamak yükseldi - Son Dakika

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