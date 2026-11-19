Kastamonu Üniversitesi, Times Higher Education tarafından açıklanan Disiplinlerarası Bilim Sıralaması 2027 sonuçlarında dünya genelinde 601-800 bandında yer alırken, disiplinlerarası araştırma çıktıları kategorisinde ise Türkiye genelinde 89 üniversite arasında 25'inci oldu.

Times Higher Education (THE) tarafından Schmidt Science Fellows iş birliğiyle hazırlanan THE Disiplinlerarası Bilim Sıralaması 2027, 102 ülke ve bölgeden bin 58 üniversitenin performansını değerlendirdi. Üniversiteler toplam 11 performans göstergesi üzerinden, 'girdiler', 'süreç' ve 'çıktılar' olmak üzere üç temel boyutta değerlendirildi. Girdiler bölümünde disiplinlerarası araştırmalar için sağlanan fonlama ve kaynaklar, süreç bölümünde araştırma altyapısı, başarı ölçütleri, idari destek, kurumsal teşvikler ve disiplinlerarası çalışmaları destekleyen uygulamalar, çıktılar bölümünde ise disiplinlerarası bilimsel yayınlar, araştırma kalitesi, atıf etkisi ve akademik itibar alanları yer alıyor. Türkiye'den 89 üniversitenin yer aldığı sıralamada Kastamonu Üniversitesi, dünya genelinde 601-800 bandında yer aldı.

Disiplinlerarası araştırma çıktılarında Türkiye 25'inciliği

Kastamonu Üniversitesi, disiplinlerarası bilimsel yayınların, araştırma kalitesinin ve atıfların değerlendirildiği çıktılar kategorisinde Türkiye genelinde 25'inci sırada yer aldı.

Disiplinlerarası araştırmaların günümüzün karmaşık sorunlarına çözüm üretmede önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, farklı bilim alanlarının bilgi ve tecrübelerini bir araya getiren akademik çalışmaların bilimsel niteliğini ve topluma katkısını artırdığını vurguladı.

Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesi'nin araştırma altyapısını geliştirmeye, akademik iş birliklerini artırmaya, nitelikli bilimsel yayın üretimini desteklemeye ve uluslararası akademik görünürlüğünü geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Elde edilen başarılarda emeği geçen akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür eden Rektör Topal, kalite, araştırma ve uluslararasılaşma alanlarındaki teşvik ve destekleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerine de teşekkürlerini iletti.