Kaymakam Ahat Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti
Beşpınar ve Kalecik köylerindeki yaz Kur'an kurslarını ziyaret eden Kaymakam Ahat, öğrencilere başarı diledi.
Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Beşpınar ve Kalecik köylerindeki yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.
Ahat, İlçe Müftüsü Adem Şeker ile gerçekleştirdiği ziyaretlerde kurslarda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerle sohbet eden Ahat, kurslarda yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Ahat, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.
Kaynak: İHA
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