KBÜ'de Biyomedikal Projeler Sergisi - Son Dakika
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KBÜ'de Biyomedikal Projeler Sergisi

KBÜ\'de Biyomedikal Projeler Sergisi
08.06.2026 15:52
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Karabük Üniversitesi'nde Biyomedikal Mühendisliği öğrencileri, yenilikçi yapay zeka projelerini tanıttı.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) düzenlenen Bitirme Projeleri Sergisi'nde, Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinin yapay zeka ve sağlık teknolojileri alanında geliştirdiği projeler tanıtıldı.

Karabük Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan yenilikçi projeler, Bitirme Projeleri Sergisi kapsamında akademisyenler ve sektör temsilcilerinin beğenisine sunuldu.

Karabük Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi fuaye alanında gerçekleştirilen sergide, Tıp ve Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinin bir yıllık çalışma sonucunda geliştirdiği projeler tanıtıldı. Öğrenciler ayrıca Hamit Çepni Konferans Salonu'nda projelerine ilişkin poster sunumları gerçekleştirdi.

Programda konuşan Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Erden, serginin genç mühendis adaylarının bilgi birikimini ve vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek, projelerin sağlık alanındaki güncel ihtiyaçlara yapay zeka destekli ve yenilikçi çözümler sunmayı hedeflediğini söyledi.

Projelerin önemli bölümünün Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2209-A programı kapsamında destek sürecinde olduğunu ifade eden Erden, çalışmaların sanayiye aktarılması ve yatırımcılar tarafından desteklenmesi halinde sağlık alanında dışa bağımlılığı azaltacak yerli çözümler ortaya çıkabileceğini kaydetti.

Sergide kalp kapak hastalıklarının tanısında yapay zeka destekli sistemlerden cilt kanseri teşhisine, retina görüntülerinin analizinden biyosensör tabanlı kanserli doku tespitine, EEG tabanlı robot kol kontrolünden nöropazarlama uygulamalarına kadar birçok proje yer aldı.

Programa, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Sun, akademik ve idari personel, öğrenciler ile İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri katıldı. Sergide öğrencilerin geliştirdiği projeler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Etkinlik, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim KBÜ'de Biyomedikal Projeler Sergisi - Son Dakika

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