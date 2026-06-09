KBÜ'nün Hedefleri ve Çalışmaları Değerlendirildi - Son Dakika
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KBÜ'nün Hedefleri ve Çalışmaları Değerlendirildi

KBÜ\'nün Hedefleri ve Çalışmaları Değerlendirildi
09.06.2026 12:17
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Rektör Kırışık, KBÜ'nün akademik toplantılarında hedef ve projelerini paylaştı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, iki fakültede düzenlenen akademik genel kurul toplantılarında üniversitenin hedef ve çalışmalarını değerlendirdi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesinin akademik genel kurul toplantılarına katıldı.

İlk olarak İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirilen toplantıya Fakülte Dekanı Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin, dekan yardımcıları, bölüm başkanları ve akademisyenler katıldı.

Toplantının açılışında Kapanşahin, fakültenin son bir yıllık akademik ve idari faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesinde düzenlenen toplantıda ise Dekan Prof. Dr. Müslüm Kuzu tarafından fakültenin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Toplantılarda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesinin kuruluş yıl dönümünün bundan sonraki süreçte her yıl 29 Mayıs'ta kutlanacağını belirterek kurumsal hafızanın ve geleneklerin üniversiteler için önemli olduğunu söyledi.

Üniversitenin araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kırışık, akademik yayın, atıf, proje ve uluslararası görünürlük alanlarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Araştırma kapasitesinin artırılması amacıyla çok sayıda yükseköğretim kurumu ile iş birliği yürüttüklerini kaydeden Kırışık, farklı üniversitelere gerçekleştirilen ziyaretlerde araştırma, kalite ve yönetişim uygulamalarının yerinde incelendiğini dile getirdi.

Yapay zeka ve dijital dönüşüm çalışmalarına da değinen Kırışık, bilişim altyapısının güçlendirildiğini, yapay zeka odaklı lisansüstü programların açıldığını ve akademisyenlerin bu teknolojileri bilimsel üretim süreçlerinde etkin şekilde kullanmasının önem taşıdığını vurguladı.

Karabük Üniversitesinin sosyal inovasyon alanında da öncü olmayı hedeflediğini ifade eden Kırışık, bu kapsamda yürütülen çalışmaların merkezinde Sosyalfest'in yer aldığını söyledi.

Program kapsamında, kalite güvencesi çalışmaları sonucunda akreditasyon almaya hak kazanan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümüne akreditasyon belgesi takdim edildi. Ayrıca akademik unvan değişikliği gerçekleşen öğretim üyelerine plaket verildi.

Toplantılarda akademik birimlerin mevcut çalışmaları değerlendirilirken, Karabük Üniversitesinin araştırma odaklı büyüme, kalite güvencesi, uluslararasılaşma ve toplumsal katkı hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar ele alındı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim KBÜ'nün Hedefleri ve Çalışmaları Değerlendirildi - Son Dakika

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