KBÜ Rektörü Kırışık, ÜNİDES'te 173 projeyle Türkiye birinciliğinin sürdüğünü bildirdi - Son Dakika
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KBÜ Rektörü Kırışık, ÜNİDES'te 173 projeyle Türkiye birinciliğinin sürdüğünü bildirdi

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KBÜ Rektörü Kırışık, ÜNİDES\'te 173 projeyle Türkiye birinciliğinin sürdüğünü bildirdi
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KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, öğrenci kulüpleriyle bir araya gelerek yeni dönem hedeflerini değerlendirdi. Toplantıda ÜNİDES'te 173 projeyle Türkiye birinciliğinin sürdüğünü belirten Kırışık, yeni dönem proje başvurularının 22 Ekim'e kadar devam edeceğini duyurdu.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, öğrenci kulübü başkanları, temsilcileri ve danışmanlarıyla bir araya gelerek kulüplerin faaliyetlerini, yeni dönem hedeflerini ve proje süreçlerini değerlendirdi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, öğrenci kulüpleriyle bir araya gelerek yeni dönem hedeflerini değerlendirdi. Kırışık, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında 173 projeyle Türkiye birinciliğini sürdürdüklerini belirtti.

Üniversitenin Sosyal Yaşam Merkezi Lila Salon'da düzenlenen toplantıya Kırışık'ın yanı sıra kulüp danışmanları ile çok sayıda öğrenci kulübü başkanı ve temsilcisi katıldı.

Toplantıda konuşan Kırışık, öğrenci kulüplerinin çalışmalarına ve elde edilen başarılara değinerek, "Farklılığınızı bütün Türkiye'ye gösterdiniz ve 7 dönemin sonunda 173 proje ile Türkiye birinciliğimiz devam ediyor. Şimdi yeni dönemde 22 Ekim'e kadar ÜNİDES proje başvuru süreci devam edecek." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ÜNİDES öğrencilere proje kültürü, takım çalışması ve birlikte üretme becerisi kazandırdığını belirten Kırışık, üniversite yaşamının yalnızca derslerden oluşmadığını vurguladı.

Kırışık, sosyalleşme ile ilgili olarak, "Üniversitenin üniversite öğrencisine kazandırdığı en önemli değer sosyalleşmedir, birlikte üniversite kültürünü almaktır. Üniversite koridorlarında, kampüs içerisinde, öğrenci kulüplerinde, sosyal faaliyetlerde, organizasyonlarda çalışarak üniversite kültürünü taşıyacak bir noktaya gelmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kısa süre önce gerçekleştirilen KBÜFEST'e de değinen Kırışık, öğrenci kulüplerinin stantları ve illerin tanıtımına yönelik çalışmalarının farklı şehirlerde örnek gösterildiğini belirtti. Etkinliğin ülke genelinde yaygınlaşmasını istediklerini ifade eden Kırışık, Türkiye'nin kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerinin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasında gençlerin önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Yeni dönemde kampüs yaşamını zenginleştirmeye yönelik çalışmalara da değinen Kırışık, geçen yıl hayata geçirilen Öğrenci Senatosunun aktif biçimde çalışmaya başladığını, öğrencilerden gelen taleplerin aşamalı olarak değerlendirildiğini bildirdi.

Türkiye'de ilk kez uygulandığını belirttiği "Kampüste Ramazan" organizasyonunun bu yıl da sürdürüleceğini aktaran Kırışık, ramazan ayı boyunca her gün tematik ve ücretsiz iftar programları düzenleneceğini söyledi. Kırışık ayrıca fakültelerde öğrencilerle düzenli buluşmalar gerçekleştireceklerini ifade etti.

Kamu Politikaları Araştırma Geliştirme Merkezi (KAPGEM) bünyesinde öğrencilerin fikirleriyle şekillenecek bir "Öğrenci Politikaları Masası" kurulacağını açıklayan Kırışık, burada hazırlanacak politika raporlarıyla hükümet ve bakanlıklara katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Öğrencilerin saha deneyimleri ve önerileri doğrultusunda üniversite gençliğinin geleceğine yönelik çalışmalar yürütüleceğini kaydeden Kırışık, öğrenci katılımının önemine dikkati çekti.

Üniversite aidiyetinin mezuniyet sonrasında da devam etmesini istediklerini belirten Kırışık, mezunlar derneği ve mezunlar platformları oluşturmayı planladıklarını dile getirdi.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akyürek de toplantıda kulüplerin yeni dönem faaliyetleri, idari işleyişi ve kurumsal koordinasyon süreçleri hakkında bilgi verdi.

Öğrenci kulübü temsilcilerinin talep, öneri ve projelerini doğrudan aktardığı toplantı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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