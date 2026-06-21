Kilis'te AYT Heyecanı: Geç Kalana Motosikletli Yardım - Son Dakika
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Kilis'te AYT Heyecanı: Geç Kalana Motosikletli Yardım

Kilis\'te AYT Heyecanı: Geç Kalana Motosikletli Yardım
21.06.2026 12:22
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Kilis'te AYT sınavında geç kalma riski yaşayan öğrenci, güvenlik görevlisinin motosikletiyle ulaştı.

Kilis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı yaşandı. Geç kalma riski yaşayan bir aday güvenlik görevlisinin motosikletiyle sınav merkezine ulaştırılırken, bazı öğrenciler takılarını çıkarmak zorunda kaldı. Cep telefonuyla sınava girebileceğini düşünen bir aday ise telefonunu arkadaşına teslim ettikten sonra sınava alındı.

Kilis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) nedeniyle adaylar sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın etti. Sınava yetişebilmek için zamanla yarışan öğrenciler okul girişlerinde yoğunluk oluşturdu.

İmdadına güvenlik görevlisi yetişti, sınava geç kalmadı

Geç kalma riski yaşayan bir öğrenci, güvenlik görevlisinin motosikletiyle sınav merkezine ulaştırıldı. Son saniyelerde okul kapısına ulaşan aday, sınava girmeyi başardı. Sınav öncesinde, bir öğrencinin zincir kolyesini son anda çıkarmaya çalıştığı ve işlemin ardından sınav salonuna giriş yaptığı görüldü.

Cep telefonu ile sınava girmek istedi

Öte yandan, cep telefonuyla sınava girebileceğini düşünen bir aday, giriş noktasında görevliler tarafından içeri alınmadı. Telefonunu dışarıda bekleyen arkadaşına teslim eden aday, daha sonra yeniden giriş yaparak sınava katıldı.

Sınav süresince okul bahçeleri ve çevresinde aileler ise heyecanlı bekleyişini sürdürdü. - KİLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Eğitim, Kilis, AYT, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kilis'te AYT Heyecanı: Geç Kalana Motosikletli Yardım - Son Dakika

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