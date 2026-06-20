Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TYT'ye giren bir aday, kimliğini kaybetmesi üzerine kısa süreli panik yaşadı. Yunus ekiplerinin devreye girmesiyle geçici kimlik belgesi alan aday, motosikletle sınav merkezine yetiştirildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu sırasında kimliğini düşüren bir aday büyük panik yaşadı. Sınav merkezine girişte kimliksiz kalan aday, görevlilere durumu bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, kısa sürede adaya ulaştı. Ekipler, adayı Gebze İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürerek, geçici kimlik belgesi almasını sağladı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından aday, Yunus ekiplerinin motosikletine binerek, eskort eşliğinde sınav merkezine ulaştırıldı. Trafikte zamanla yarışan ekipler sayesinde aday sınava yetişerek içeri girebildi. Yaşanan o anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - KOCAELİ
Son Dakika › Eğitim › Kimlik Panikinde Motosikletli Yardım - Son Dakika
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