Kızılay gönüllüsü gençler Bayburt'ta yapay zeka eğitimiyle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'da Genç 2030 Projesi kapsamında Kızılay gönüllüsü gençlere yapay zeka eğitimi verildi. Eğitimde dijital dünyadaki gelişmelerin doğru değerlendirilmesi ve yeni teknolojilere yönelik farkındalık kazanılması amaçlandı.
Genç 2030 Projesi çerçevesinde Bayburt Gençlik Merkezi tarafından Kızılay gönüllüsü gençlere yönelik bir yapay zeka eğitimi gerçekleştirildi.
Teknolojinin tanınması ve bilinçli biçimde kullanılması hedefiyle düzenlenen eğitimde, yapay zekanın günlük yaşamda ve dijital yaşamda hangi alanlarda kullanıldığına dair bilgi verildi. Bu eğitimle dijital dünyadaki gelişmelerin doğru biçimde değerlendirilmesi ve yeni teknolojilere ilişkin farkındalık kazanılması amaçlandı.
Eğitimde ayrıca bu teknolojilerin yalnızca bireysel kullanımda değil, toplum yararına sunabileceği katkılar üzerinde duruldu. Gençlerin dijital araçları bilinçli ve verimli kullanarak toplumsal fayda sağlayabilecek çalışmalarda yer almalarının önemi vurgulandı.
Kaynak: İHA
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