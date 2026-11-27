Genç 2030 Projesi çerçevesinde Bayburt Gençlik Merkezi tarafından Kızılay gönüllüsü gençlere yönelik bir yapay zeka eğitimi gerçekleştirildi.

Teknolojinin tanınması ve bilinçli biçimde kullanılması hedefiyle düzenlenen eğitimde, yapay zekanın günlük yaşamda ve dijital yaşamda hangi alanlarda kullanıldığına dair bilgi verildi. Bu eğitimle dijital dünyadaki gelişmelerin doğru biçimde değerlendirilmesi ve yeni teknolojilere ilişkin farkındalık kazanılması amaçlandı.

Eğitimde ayrıca bu teknolojilerin yalnızca bireysel kullanımda değil, toplum yararına sunabileceği katkılar üzerinde duruldu. Gençlerin dijital araçları bilinçli ve verimli kullanarak toplumsal fayda sağlayabilecek çalışmalarda yer almalarının önemi vurgulandı.