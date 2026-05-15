Minikler trafik güvenliğini yerinde öğrendi

15.05.2026 16:56  Güncelleme: 16:57
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Trafik Haftası kapsamında minik öğrencileri Ulaşım Yönetim Merkezi'nde ağırlayarak uygulamalı eğitimlerle trafik güvenliği farkındalığı kazandırdı.

Kocaeli'de bilinçli yayalar ve duyarlı sürücüler yetiştirmek amacıyla minik öğrenciler Ulaşım Yönetim Merkezi'nde ağırlandı. Miniklere uygulamalı eğitimlerle trafik güvenliği konusunda farkındalık kazandırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Trafik Haftası kapsamında minik öğrencileri Ulaşım Daire Başkanlığı'nda ağırladı. Trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlikte minik misafirler, Ulaşım Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti. Kocaeli'nin dört bir yanını izleyen dev ekranları büyük ilgiyle inceleyen minikler, hem eğlenceli hem de öğretici deneyim yaşadı. Geleceğin sürücüleri, şehrin trafik akışının anlık olarak takip edildiği Ulaşım Yönetim Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette yetkililer tarafından düzenlenen eğitici oyunlar ve uygulamalı anlatımlarla trafik güvenliği konusunda bilinçlendirildi. Etkinlik kapsamında emniyet kemeri kullanımının önemi, yaya geçidi kuralları, trafik ışıklarına uyum, trafik levhalarının anlamları ve dikkatli araç kullanımına ilişkin temel bilgiler eğlenceli dille aktarıldı.

Çocukların büyük merak ve heyecanla takip ettiği gezide, Trafik Hizmetleri ve Ulaşım Yönetim Merkezi'nin görev ve sorumlulukları detaylı şekilde anlatıldı. Trafik bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasını önemseyen Ulaşım Dairesi Başkanlığı, düzenlediği bu tür etkinliklerle çocukların bilinçli birer yaya olarak yetişmelerini sağlarken, gelecekte trafik kurallarına duyarlı sürücüler olmalarına da önemli katkı sunuyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

