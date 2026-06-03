Köprübaşı'ndan Burslu Öğrenci Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köprübaşı'ndan Burslu Öğrenci Başarısı

Köprübaşı\'ndan Burslu Öğrenci Başarısı
03.06.2026 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazi Ortaokulu, 2026 İOKBS'de 8 öğrencisiyle önemli bir başarıya imza attı. Gurur kaynağı oldu.

Manisa'nın en küçük ilçesi olan Köprübaşı'na bağlı Borlu Mahallesi'nde eğitim veren Gazi Ortaokulu, 2026 İOKBS'de elde ettiği başarıyla dikkat çekti. Okuldan 8 öğrenci bursluluk sınavını kazanarak ilçeye büyük gurur yaşattı.

2026 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarında Manisa'nın Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesi'nde bulunan Gazi Ortaokulu önemli bir başarıya imza attı. Okul öğrencileri Muzaffer Çidem, Ahmet Mert Kızılarslan, Berat Önder, Eymen Saim Kaya, Sıla Kozak, Ayşe Naz Minge, Mine Süyür ve Eylül Cankazak bursluluk sınavını kazanarak hem ailelerinin hem de öğretmenlerinin gurur kaynağı oldu.

Elde edilen başarı dolayısıyla okulda düzenlenen programda konuşan Okul Müdürü Ali Dinçer, öğrencilerin gösterdiği başarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "2026 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre okulumuzdan 8 öğrencimiz büyük başarıya imza atarak okulumuza, Borlu Mahallemize, ilçemize ve eğitim camiamıza büyük bir gurur yaşattılar. Öğrencilerimizi, emeği geçen öğretmenlerimizi ve kıymetli ailelerini yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." dedi.

Borlu Gazi Ortaokulu'nun elde ettiği başarı okulda ve eğitim camiasında sevinçle karşılanırken, öğrencilerin başarısının gelecek eğitim hayatları için de önemli bir motivasyon kaynağı olduğu ifade edildi.

Okulu ziyaret eden Köprübaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kanmaz da başarılı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek çeşitli ödüller verdi. Kanmaz, "Okulumuzdan 2026 bursluluk sınavını 8 öğrencimiz kazanmıştır. Sınavı kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Emeği geçen öğretmen ve velilerimize de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Köprübaşı, Eğitim, Manisa, Yaşam, İOKBS, Burs, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Köprübaşı'ndan Burslu Öğrenci Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macaristan’da Ekvador’dan gelen muzların arasına gizlenmiş yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi Macaristan'da Ekvador'dan gelen muzların arasına gizlenmiş yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Bodrum’da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti Bodrum'da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti
Didim’de trafik kazası: 2 ölü Didim'de trafik kazası: 2 ölü
Diyarbakır’da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor Diyarbakır'da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor
Aziz Yıldırım’dan transfer sözleri: İki ismi de alacağız Aziz Yıldırım'dan transfer sözleri: İki ismi de alacağız
Düğün hazırlığındaki fenomen gelin adayı Hanife’den ayrılık haberi geldi: Bikinili paylaşımı olay oldu Düğün hazırlığındaki fenomen gelin adayı Hanife'den ayrılık haberi geldi: Bikinili paylaşımı olay oldu

20:36
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanı olması halinde anlaştığı yeni golcüyü açıkladı
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanı olması halinde anlaştığı yeni golcüyü açıkladı
20:24
Güne damga vuran iddia: Beşiktaş, Mauro Icardi’yi istiyor
Güne damga vuran iddia: Beşiktaş, Mauro Icardi'yi istiyor
20:23
Dilan Polat’ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Dilan Polat'ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
19:43
Trump, Ankara’daki NATO zirvesine katılacak
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak
19:27
Rusya’dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız
Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız
19:10
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00’dan beri pusuda beklemiş
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 21:06:40. #7.13#
SON DAKİKA: Köprübaşı'ndan Burslu Öğrenci Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.