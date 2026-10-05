Köşk Başçayır Ortaokulu Bilim Fuarı, Kaymakam Taş'ın katılımıyla açıldı - Son Dakika
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Köşk Başçayır Ortaokulu Bilim Fuarı, Kaymakam Taş'ın katılımıyla açıldı

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Köşk Başçayır Ortaokulu Bilim Fuarı, Kaymakam Taş\'ın katılımıyla açıldı
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Köşk Başçayır Ortaokulu'nun 'Köyden Geleceğe Bilim Köprüsü' sloganlı Bilim Fuarı, Köşk Kaymakamı Hasan Taş'ın katılımıyla açıldı. Fuarda onlarca proje sergilenirken, fuar 5-7 Ekim 2026 tarihleri arasında vatandaşların ve öğrencilerin ziyaretine açık olacak.

Köşk Başçayır Ortaokulu Bilim Fuarı'nın açılışı Köşk Kaymakamı Hasan Taş tarafından yapıldı.

Başçayır Ortaokulu tarafından "Köyden Geleceğe Bilim Köprüsü" sloganıyla düzenlenen Bilim Fuarı'na Köşk Kaymakamı Hasan Taş, Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sarıbaş, Başçayır Ortaokulu Okul Müdürü Bahattin Akaydın ve Kurum İlçe Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bilim Fuarı açılış konuşması ve İstiklal Marşı ile başladı. Konuşmalar sonrası fuar açılış kurdelesini Köşk Kaymakamı Hasan Taş ve Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sarıbaş birlikte yaptı.

Başçayır ilköğretim okulu bahçesinde, konferans salonunda ve sınıflarda düzenlenen fuarda öğrenciler, hazırladıkları projelerini tanıttı.

Köşk Başçayır Ortaokulu Okul Müdürü Bahattin Akaydın yaptığı açıklamada, "Fuarda onlarca proje sergilenmiş olup, sergilenen projeler Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Resim, Müzik, İngilizce, Beden Eğitimi, Din Kültürü ve Teknoloji Tasarım derslerini kapsamaktadır. Bilim Fuarımız 5-7 Ekim 2026 tarihleri arasında vatandaşların ve öğrencilerin ziyaretine açık olacaktır. Projelerde emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenleri tebrik eder başarılarının devamını dileriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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