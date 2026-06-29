Köyceğiz\'de Eğitim Yılı Değerlendirme Toplantısı

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda 2025-2026 eğitim öğretim yılı Sene Sonu Müdürler Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Okul yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, yıl sonu işlemleri ve yeni döneme yönelik hazırlıklar görüşüldü. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçe genelindeki okullarda yürütülen faaliyetler, akademik başarıyı destekleyen uygulamalar, sosyal ve kültürel programlar ile öğrenci gelişimine yönelik çalışmalar ele alındı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Şen, sınavlardaki istatistikler hakkında geniş kapsamlı bilgi sundu.

Toplantıda ayrıca, yıl sonu iş ve işlemleri, kurumlar arası koordinasyon ve gelecek dönemin planlamasına ilişkin okul müdürleriyle görüş alışverişinde bulunuldu. Şen, eğitim öğretim yılı boyunca özveriyle görev yapan okul yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür etti. - MUĞLA