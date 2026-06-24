Kütahya\'da Fatih Haftası Coşkuyla Kutlandı

Kütahya'da, Fatih Ortaokulu tarafından düzenlenen "Fatih Haftası" etkinlikleri coşkuyla gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen programın açılışında Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve ardından dualar edildi. Programda "Türkiye Yüzyılı" vurgusu ön plana çıkan bir konuşma gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, gençlere bilgi, ahlak ve vatan sevgisi üzerine önemli mesajlar verdi ve öğretmenlerin öğrencileri geleceğe hazırlamadaki rollerinin önemini vurguladı.

Öğrencilere hayatın her alanında değer katmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Müdür Mustafa Yılmaz "Aileler sizinle güzel, okullar sizinle güzel, mahalleler, sokaklar sizinle güzel. Öğrendiğiniz bilgileri beceriye dönüştürecek ve sadece bu memlekete değil, tüm insanlığa hizmet edeceksiniz. Çünkü bu memleket, bu millet tarih boyunca insanlığa hizmet etmiş; hakkı, hakikati, adaleti tesis etmiş bir millettir. Siz de gelecekte bunu en iyi şekilde yapacaksınız" dedi. Gençlere derslerine iyi çalışmalarını, güzel ahlakı öğrenmelerini, bol bol kitap okumalarını ve hem okullarına hem de ailelerine sahip çıkmalarını öğütleyen Müdür Yılmaz, konuşmanın sonunda programın hazırlanmasında emeği bulunanlara teşekkür etti.

Etkinliğin sonunda sahne alan mehter takımı, seslendirdiği marşlarla izleyicilerin beğenisini kazandı. Katılımcıların coşkuyla eşlik ettiği mehter gösterisiyle program sona erdi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı. - KÜTAHYA