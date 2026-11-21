Kütahya'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından Sevgi Yolu'nda farkındalık ve bilgilendirme standı kuruldu.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara ve bölge esnafına bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Çalışmada kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları, destek hatları ve başvuru süreçleri hakkında bilgi verilerek toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.