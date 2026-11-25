Kütahya'da terminal ve tren garına kadına yönelik şiddet afişi asıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında terminal ve tren garına afiş astı. Gişelere bırakılan broşürlerle vatandaşların kadına yönelik şiddet konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi.
Kütahya'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi.
Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Kütahya Tren Garı'na bilgilendirici afişler asıldı. Ayrıca gişelere vatandaşların konu hakkında bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme broşürleri bırakıldı.
Gerçekleştirilen çalışmayla kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi hedeflendi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?