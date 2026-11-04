Kütahya Halk Eğitimi Merkezinde uyuşturucuyla mücadelede ailenin rolü anlatıldı

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen seminerde uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele, erken belirtilerin fark edilmesi ve ailelerin çocukları korumadaki rolü anlatıldı.

Halk Eğitimi Merkezi tarafından kursiyerlere yönelik "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Seminerde uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele, bağımlılığın erken belirtilerinin fark edilmesi, aile içi iletişimin önemi ve çocukların zararlı alışkanlıklardan korunmasında ailelerin üstlenebileceği sorumluluklar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekilen seminerde, bilinçli ailelerin sağlıklı nesillerin yetişmesindeki önemine vurgu yapıldı.

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi, seminere katkı sunanlara ve katılım sağlayan tüm kursiyerlere teşekkür etti.