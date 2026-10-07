Ladik'te öğrenciler öğretmenlere meyve ikram ederek sağlıklı beslenmeyi okula taşıdı - Son Dakika
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Ladik'te öğrenciler öğretmenlere meyve ikram ederek sağlıklı beslenmeyi okula taşıdı

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Ladik\'te öğrenciler öğretmenlere meyve ikram ederek sağlıklı beslenmeyi okula taşıdı
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Öğrenciler, Ladik'te yürütülen Sağlıklı Nefes Projesi kapsamında öğretmenlerine meyve ikram ederek sağlıklı beslenmeye dikkat çekti. Akdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek öğretmenlere sağlıklı yaşam mesajı iletti.

Samsun'un Ladik ilçesinde eğitim çalışanlarının sağlığını desteklemek amacıyla yürütülen "Ladik Sağlıklı Nefes Projesi- Eğitim Kurumlarında Tütün Bağımlılığıyla Mücadele ve Çalışan Destek Programı" kapsamında öğrenciler, öğretmenlerine meyve ikram ederek sağlıklı beslenmeye dikkat çekti.

Akdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarında görev yapan öğretmenlere elma ve çeşitli meyveler ikram etti. Öğrenciler daha sonra hazırladıkları meyve tepsileriyle ilçe merkezindeki farklı okulları ziyaret ederek öğretmenlere sağlıklı yaşam mesajları verdi. Meyvelerin üzerine sağlıklı yaşamı hatırlatan kısa notlar bırakan öğrenciler, böylece sağlıklı beslenme alışkanlıklarının okul yaşamının bir parçası olmasına katkı sundu.

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje; tütün bağımlılığıyla mücadele ve sigarayı bırakmak isteyen eğitim çalışanlarının desteklenmesinin yanı sıra sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve çalışanların genel iyi oluşunu da kapsıyor.

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, projenin eğitim çalışanlarının sağlığını destekleyen sürdürülebilir bir okul kültürü oluşturmayı amaçladığını belirterek, öğrencilerin de sürece dahil olmasının önemli olduğunu söyledi. Aksoy, "Sağlıklı yaşamı sadece yetişkinlere anlatılan bir konu olarak görmüyoruz. Öğrencilerimizin de bu kültürün taşıyıcısı olmasını istiyoruz. Bugün öğretmenlerine meyve ikram eden öğrencilerimiz, projemizin sağlıklı beslenme boyutunu doğrudan okul yaşamına taşıdılar" dedi.

Proje kapsamında önümüzdeki dönemde tütün bağımlılığıyla mücadele, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve çalışanların iyi oluşuna yönelik çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA
Anadolu LisesiSağlıkEğitimAkdağLadikSon Dakika

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