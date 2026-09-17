Ladik'ten Nisanur Çoban hafızlık yarışmasında Samsun il birincisi oldu - Son Dakika
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Ladik'ten Nisanur Çoban hafızlık yarışmasında Samsun il birincisi oldu

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Ladik\'ten Nisanur Çoban hafızlık yarışmasında Samsun il birincisi oldu
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Samsun'da Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrenciler arasında düzenlenen yarışmada Ladik'ten Nisanur Çoban il birincisi oldu. Çoban, bölge yarışmasında Samsun'u temsil etme hakkı kazandı.

Samsun'da Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrenciler arasında düzenlenen yarışmada, Ladik'ten Nisanur Çoban il birincisi oldu. Başarısıyla dikkat çeken Çoban, bölge yarışmasında Samsun'u temsil etme hakkı kazandı.

Samsun İl Müftülüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hafızlık Yarışması Samsun İl Finali'nde, Ladik İlçe Müftülüğüne bağlı Bolat Mahallesi Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencisi Nisanur Çoban, sergilediği başarılı performansla il birinciliğini elde etti. Çoban'ın başarısı, ailesi ve öğreticilerinin yanı sıra Ladik'te de büyük sevinç oluşturdu. Başarılı öğrenci, bölge yarışmasında Samsun'u temsil edecek.

"Emeğin ve desteğin meyvesini fazlasıyla veriyor"

Ladik İlçe Müftüsü Erdem Dulun, Nisanur Çoban'ı, ailesini ve yetişmesinde emeği bulunan Kur'an kursu öğreticilerini tebrik etti. Dulun, "Öğrencimizi, ailesini ve yetişmesinde emeği bulunan öğreticilerimizi tebrik ediyor, Nisanur kızımıza bölge yarışmasında ve inşallah Türkiye Finali'nde başarılar diliyorum. Bu kursumuz, Kur'an bülbüllerine verilen emeğin ve desteğin meyvesini fazlasıyla veriyor. Çocuklarımıza destek veren, onların eğitimine katkı sunan hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun" dedi.

Başarılı öğrenciye hediye

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır ve Ladik İlçe Müftüsü Erdem Dulun, il birincisi olan Nisanur Çoban'ı tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Çoban'ın elde ettiği başarı, ailesi ve Kur'an kursu öğreticilerinin yanı sıra Ladik'te de gururla karşılandı.

Kaynak: İHA
SamsunEğitimLadikSon Dakika

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