Makademi Kurucusu Muhlis Akkoca kimdir?

Muhlis Akkoca, 13 Ekim 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuş ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Kariyer yolculuğuna e-ticaret sektöründe başlayan Akkoca, Türkiye'de e-ticaretin ilk yıllarında 22 yaşında kendi şirketini kurarak ticari faaliyetlerine adım atmıştır. Bu süreçte, yurt dışına ürün ihraç edecek kapasiteye ulaşmış ve ticari hacmini genişletmiştir. Ancak sektördeki rekabetin artması ve büyük firmaların sektöre girişiyle e-ticaretteki eski satış hacimlerini kaybeden Akkoca, dijital pazarlama ve sosyal medya alanına yönelmiştir.

Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Çalışmaları

2017 yılından itibaren sosyal medya ve dijital pazarlama alanında faaliyet göstermeye başlayan Muhlis Akkoca, YouTube içerik üretimi ve kanal yönetimi konularında uzmanlaşmıştır. Başlangıçta bireysel danışmanlık ve içerik üretimi hizmetleri sunan Akkoca, kısa sürede 400'den fazla YouTube kanalına danışmanlık vererek dijital pazarlama sektöründe kendini kanıtlamıştır. Bu süreçte 50'den fazla kurumsal şirkete dijital pazarlama alanında destek sunmuş, sosyal medya kampanyaları ve içerik stratejileri geliştirmiştir.

Makademi Eğitim Platformu

Muhlis Akkoca, sosyal medya alanındaki bilgi ve deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla Ocak 2025'de "Makademi" adındaki eğitim platformunu kurmuş ve yayına almıştır. Makademi, sosyal medya eğitimi ve dijital pazarlama üzerine odaklanan kurslar sunmaktadır. Platformda, özellikle YouTube kanal yönetimi, içerik üretimi, sosyal medya stratejileri gibi konularda kapsamlı eğitim setleri bulunmaktadır.

Makademi'nin en belirgin özelliği, eğitimi satın alan öğrencilerin daha sonra eklenen tüm yeni içeriklere ve güncellenen videolara ücretsiz erişim hakkına sahip olmasıdır. Ayrıca, Muhlis Akkoca öğrencileriyle doğrudan iletişimde kalarak haftalık soru-cevap oturumları ve kanal analiz çalışmaları yapmaktadır. Örneğin, "Kapsamlı YouTube Eğitimi" başlangıçta 35 video ile başlamış ve ilerleyen süreçte 55 videoya kadar genişletilmiştir.

Muhlis Akkoca, Makademi'yi yalnızca kendi eğitim setleriyle sınırlı tutmayıp, sosyal medyada popüler olan isimlerin de eğitim vermesi için bir platform haline getirmeyi planlamaktadır. Bu doğrultuda, sektörde tanınmış isimlerle iş birlikleri yapmak, farklı alanlardaki eğitim çeşitliliğini artırmak ve eğitim platformunu genel bir dijital akademi olarak konumlandırmak hedefleri arasında yer almaktadır.