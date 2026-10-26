Manisa Sarıgöl\'de üniversiteli kız öğrenciler miniklerle oyun oynayıp yüz boyadı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, GSB Yurdunda kalan üniversiteli kız öğrenciler, "Oyun Arkadaşım Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi. Miniklerle oyunlar oynayıp yüz boyama etkinliği gerçekleştiren ve çeşitli hediyeler veren gençler, çocukların yüzlerini güldürerek unutulmaz bir gün yaşattı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sarıgöl GSB Yurdu tarafından düzenlenen program kapsamında, yurtta kalan üniversiteli kız öğrenciler, "Oyun Arkadaşım Projesi" çerçevesinde Çimentepe Celal Madan İlkokulunu ziyaret ederek minik öğrencilerle buluştu.

Minik öğrencilerle yakından ilgilenen üniversiteli gençler, yüz boyama çalışmaları ve birbirinden eğlenceli oyunlarla çocukların dünyasına renk kattı. Kahkahaların eksik olmadığı buluşmada, minikler üniversiteli ablalarıyla doyasıya eğlenirken sevgi, paylaşım ve dayanışmanın en güzel örnekleri sergilendi.

Program kapsamında üniversiteli gençler, minik öğrencilere çeşitli hediyeler vererek sevinçlerine ortak oldu. Hediyeler karşısında büyük mutluluk yaşayan çocukların yüzlerindeki tebessüm, buluşmaya ayrı bir anlam kattı.

Çocukların mutluluğuna ortak olan üniversiteli kız öğrenciler, gönüllülük ve sosyal sorumluluk bilinciyle örnek bir çalışmaya imza attı. Renkli görüntülere sahne olan programda, miniklerle üniversiteli gençler arasında kurulan sevgi bağı günün en anlamlı kazanımı oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, gençlerin sosyal sorumluluk projelerinde yer almasının önemine dikkat çekerek, "Yurtlarımızı yalnızca barınma alanları olarak değil, gençlerimizin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan yaşam merkezleri olarak görüyoruz. Sarıgöl Yurdumuzda kalan kız öğrencilerimizin minik kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olması bizler için son derece kıymetli. Bir çocuğun yüzündeki tebessüm, yapılan iyiliğin en güzel karşılığıdır. Gençlerimizin paylaşmayı, yardımlaşmayı ve gönüllere dokunmayı esas alan bu tür çalışmalarda yer almalarını önemsiyoruz. Çocuklarımızın hayatına renk katan ve bu güzel buluşmaya katkı sağlayan tüm öğrencilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.