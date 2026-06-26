Mardin\'de Karne Dağıtım Töreni

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Artuklu ilçesinde bulunan Selahattin Eyyubi İlkokulundaki karne dağıtım törenine katılan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Öğrencilere karne ve hediye dağıtan Vali Akkoyun, "2025-2026 yılının ikinci döneminin tamamlanması ile birlikte ilimiz genelinde yıl sonu karne töreni gerçekleştiriyoruz. İlimiz genelinde faaliyet gösteren bin 513 okulda görev yapan 14 bin 382 öğretmenimiz ile eğitim öğretim faaliyetlerimiz başarıyla tamamlanmıştır. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda anaokulu, ilkokulu, ortaokulu, özel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde öğrenim gören toplam 235 bin 199 öğrencimiz karne ve yaz tatili heyecanı yaşamaktadır. Okul öncesi eğitim kademesindeki öğrencilerimizin gelişim raporları, diğer eğitim kademelerinde eğitim gören öğrencilerimize ise 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem karnesini takdim ediyoruz. Buradan bütün öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Bütün velilerimize iyi tatiller diliyorum. Umarım bu tatil dönemini öğrencilerimiz mutlulukla, huzurla geçirirler. Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığımızın, Sayın Bakanımızın talimatları ve direktifleri çerçevesinde yaz tatilini öğrencilerimiz için rahat ve huzurlu geçirmesini bizler de buradan da bir kez daha hatırlatmış ve tavsiye etmiş oluyoruz. Özellikle burada tabii ki eğitim öğretimin tamamlanmasına büyük fedakarlıkları olan eğitim camiamıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Karne dağıtım töreninde Vali Akkoyun'a Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca eşlik etti. - MARDİN