Mardin'de Karne Dağıtım Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de Karne Dağıtım Töreni

Mardin\'de Karne Dağıtım Töreni
26.06.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Tuncay Akkoyun, öğrencilerin karne sevincine katılarak iyi tatiller diledi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Artuklu ilçesinde bulunan Selahattin Eyyubi İlkokulundaki karne dağıtım törenine katılan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Öğrencilere karne ve hediye dağıtan Vali Akkoyun, "2025-2026 yılının ikinci döneminin tamamlanması ile birlikte ilimiz genelinde yıl sonu karne töreni gerçekleştiriyoruz. İlimiz genelinde faaliyet gösteren bin 513 okulda görev yapan 14 bin 382 öğretmenimiz ile eğitim öğretim faaliyetlerimiz başarıyla tamamlanmıştır. 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda anaokulu, ilkokulu, ortaokulu, özel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde öğrenim gören toplam 235 bin 199 öğrencimiz karne ve yaz tatili heyecanı yaşamaktadır. Okul öncesi eğitim kademesindeki öğrencilerimizin gelişim raporları, diğer eğitim kademelerinde eğitim gören öğrencilerimize ise 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem karnesini takdim ediyoruz. Buradan bütün öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Bütün velilerimize iyi tatiller diliyorum. Umarım bu tatil dönemini öğrencilerimiz mutlulukla, huzurla geçirirler. Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığımızın, Sayın Bakanımızın talimatları ve direktifleri çerçevesinde yaz tatilini öğrencilerimiz için rahat ve huzurlu geçirmesini bizler de buradan da bir kez daha hatırlatmış ve tavsiye etmiş oluyoruz. Özellikle burada tabii ki eğitim öğretimin tamamlanmasına büyük fedakarlıkları olan eğitim camiamıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Karne dağıtım töreninde Vali Akkoyun'a Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca eşlik etti. - MARDİN

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Selahaddin Eyyubi, Mardin Valiliği, Tuncay Akkoyun, Eğitim, Hediye, Karne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Mardin'de Karne Dağıtım Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim
NATO zirvesi nedeniyle Ankara’da kapatılacak yolların listesi belli oldu NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da kapatılacak yolların listesi belli oldu
Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde Herkes onları arıyor Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde! Herkes onları arıyor

13:41
Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası Herkes onu kendi takımında istedi
Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası! Herkes onu kendi takımında istedi
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
13:11
Orkun Kökçü’den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
12:32
Silahı tutukluk yaptı Bakın kocasını neden öldürmek istemiş
Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş
12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:51
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 13:59:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Mardin'de Karne Dağıtım Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.