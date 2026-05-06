Marifetli Gençlik Projesi Erzurum\'da

Erzurum'da "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" kapsamında, öğrenciler saha da örnek uygulamalar yaptırılıyor.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Öğrencilerimiz; atölyelerde üreterek, sahada uygulayarak ve toplumla iç içe olarak örnek çalışmalar gerçekleştiriyor. Elektrik bakım-onarım faaliyetlerinden geleneksel mutfağımızı yaşatan atölyelere, minikler için hazırlanan animasyon etkinliklerinden çevre duyarlılığı oluşturan sıfır atık çalışmalarına; müze ve askeriye ziyaretlerinden sağlık alanındaki uygulamalara kadar geniş bir alanda aktif görev aldılar. "Ben her yerde varım" diyen gençlerimiz; sadece öğrenen değil, bulunduğu her ortamda katkı sunan, sorumluluk alan ve değer üreten bireyler olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Meslek liselerimizde yetişen bu güçlü irade ve marifet, yarınlarımızın en sağlam teminatıdır. Öğrencilerimiz "Ben her yerde varım" diyerek emeğin, üretimin ve sorumluluğun en güzel örneğini sergiliyor. Üreten, paylaşan ve değer katan marifetli gençlerimizle gurur duyuyoruz" denildi.

