MARMARAKAF'26 Fuarı'nda Anadolu Üniversitesi Rüzgarı

17.05.2026 10:49
Anadolu Üniversitesi, MARMARAKAF'26'da 150 kurumla öğrencilere kariyer fırsatları sundu.

Anadolu Üniversitesi öğrenci ve mezunları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinasyonunda gerçekleştirilen Marmara Bölgesi Kariyer Fuarı (MARMARAKAF'26) kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi ile birlikte bölgedeki 22 üniversitenin paydaş olduğu fuarın açılış töreni, Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. Türkiye'nin en büyük bölgesel kariyer fuarlarından biri olan MARMARAKAF'26'da üniversite öğrencileri ve mezunları, kamu ve özel sektörden 150 kurum ve kuruluşla bir araya gelerek kariyer hedefleri doğrultusunda bilgi alma ve sektör temsilcileriyle iletişim kurma fırsatı elde etti.

Anadolu Üniversitesi standına yoğun ilgi

Fuar kapsamında açılan Anadolu Üniversitesi tanıtım standı da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Stantta İstanbul Tanıtım Ofisi, ANAKARİYER ve ANAMEZUN görevlileri tarafından ziyaretçilere üniversitenin örgün ve açıköğretim programları hakkında bilgi verildi.

Törene; Anadolu Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir, Kariyer Merkezi (ANAKARİYER) Müdürü ve Mezunlar Birliği (ANAMEZUN) Koordinatörü Prof. Dr. Didem Paşaoğlu Baş, ANAKARİYER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Kazım Demirer ile ANAMEZUN Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Damla Kanık katıldı. - ESKİŞEHİR

