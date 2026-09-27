Marmaris'te Türkçenin Oyun Hali projesi müzenin gece atmosferinde başladı - Son Dakika
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Marmaris'te Türkçenin Oyun Hali projesi müzenin gece atmosferinde başladı

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Marmaris\'te Türkçenin Oyun Hali projesi müzenin gece atmosferinde başladı
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Marmaris'teki Evrenpaşa Ortaokulu öğrencileri, Türk Dil Bayramı'nda Türkçeyi Gece Müzeciliği etkinliğinde oyun ve keşifle öğrenme fırsatı buldu. Türkçenin Oyun Hali projesi müzenin gece atmosferinde açıldı; dil ve fiziksel becerilerin geliştirilmesi amaçlandı.

Muğla'nın Marmaris İlçesi Marmaris Evrenpaşa Ortaokulu öğrencileri, Türk Dil Bayramı kapsamında düzenlenen Gece Müzeciliği etkinliğinde Türkçeyi oyun ve keşif yoluyla öğrenme fırsatı buldu.

Türkçe öğretmeni ile beden eğitimi öğretmeninin iş birliğiyle hazırlanan 'Türkçenin Oyun Hali' projesinin açılışı, müzenin gece atmosferinde gerçekleştirildi.Etkinlikte öğrenciler, müzenin tarihi atmosferinde geçmişin izlerini takip ederken Türkçenin zenginliklerini oyunlarla keşfetti. Türkçe ve beden eğitimi disiplinlerinin bir araya getirildiği çalışmada öğrencilerin hareket ederek, düşünerek, araştırarak ve eğlenerek öğrenmeleri sağlandı. Öğrenme sürecini sınıf ortamının dışına taşıyan proje kapsamında öğrencilerin dil becerilerinin yanı sıra fiziksel etkinlik, iş birliği ve keşfetme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İHA
Türk Dil BayramıKültür SanatMarmarisEtkinlikKültürEğitimSon Dakika

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