MCBÜ Demirci\'de 503 öğrenci kep attı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesi ve Demirci Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet coşkusu yaşandı.

Demirci ilçesinde geleneksel mezuniyet yürüyüşü ve törenleri yoğun katılımla gerçekleştirildi. Program kapsamında fakülte kampüs alanında öğrenciler ve ailelerine ilçenin yöresel lezzeti keşkek ikram edildi. İkramın ardından Demirci Eğitim Fakültesi'nden başlayan geleneksel mezuniyet yürüyüşü, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na kadar sürdü.

Protokol üyelerinin de eşlik ettiği kortejde öğrenciler, yaklaşık 200 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı açtı. Yürüyüş güzergahındaki Çereşe Meydanı'nda Hoşçalar Halk Oyunları, Cumhuriyet Meydanı'nda ise Mahmutlar Halk Oyunları ekipleri yöresel gösteriler sundu.

Vatandaşların ve esnafın alkışlar ve karanfillerle destek verdiği yürüyüşün ardından, Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören ve Demirci Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ali Daşman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Stadı'nda devam eden törende, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında dereceye giren öğrencilere plaket ve başarı belgeleri Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Belediye Başkanı Erkan Kara ve Cumhuriyet Başsavcısı Emre Aytaç tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, ilçenin tarihi ve kültürel önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Demirci sıradan bir Anadolu ilçesi değildir. Akıncıları ile Kurtuluş Savaşı'na damga vurmuş kahramanların iz bıraktığı simge bir şehirdir. Demirci aynı zamanda kökleri uzun yıllara dayanan güçlü bir eğitim geleneğinin merkezidir. Yetiştirdiği öğretmenler, eğitimciler ve bilim insanları ile ülkemizin dört bir yanında iz bırakan Demirci, bugün de bu misyonunu aynı kararlılıkla sürdürmektedir. Mezun olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, yollarının ve bahtlarının açık olmasını temenni ediyorum."

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar da, "Öğrencilerimize mezuniyetleri hayırlı ve uğurlu olsun. Bundan sonraki yaşamınızda da Allah yar ve yardımcınız olsun." diyerek öğrencileri kutladı.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ise mezun olan gençleri ve ailelerini gönülden tebrik ettiğini belirterek, "Kıymetli öğrencilerimizin Demirci'yi hiçbir zaman unutmamalarını, gittikleri her yerde Demirci'nin kattığı değerleri gururla taşımalarını rica ediyorum. Meslek hayatlarında sonsuz başarılar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Demirci Eğitim Fakültesi'nden 246, Demirci Meslek Yüksekokulu'ndan 257 olmak üzere toplam 503 öğrencinin mezuniyet sevinci yaşadığı tören, öğrencilerin keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi. - MANİSA