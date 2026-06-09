MCBÜ Demirci'de 503 öğrenci kep attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MCBÜ Demirci'de 503 öğrenci kep attı

MCBÜ Demirci\'de 503 öğrenci kep attı
09.06.2026 23:26  Güncelleme: 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci kampüsünde düzenlenen mezuniyet töreninde 503 öğrenci keplerini havaya fırlattı. Yürüyüş, keşkek ikramı, halk oyunları ve protokol konuşmalarıyla coşkulu anlar yaşandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesi ve Demirci Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet coşkusu yaşandı.

Demirci ilçesinde geleneksel mezuniyet yürüyüşü ve törenleri yoğun katılımla gerçekleştirildi. Program kapsamında fakülte kampüs alanında öğrenciler ve ailelerine ilçenin yöresel lezzeti keşkek ikram edildi. İkramın ardından Demirci Eğitim Fakültesi'nden başlayan geleneksel mezuniyet yürüyüşü, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na kadar sürdü.

Protokol üyelerinin de eşlik ettiği kortejde öğrenciler, yaklaşık 200 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı açtı. Yürüyüş güzergahındaki Çereşe Meydanı'nda Hoşçalar Halk Oyunları, Cumhuriyet Meydanı'nda ise Mahmutlar Halk Oyunları ekipleri yöresel gösteriler sundu.

Vatandaşların ve esnafın alkışlar ve karanfillerle destek verdiği yürüyüşün ardından, Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören ve Demirci Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ali Daşman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Stadı'nda devam eden törende, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında dereceye giren öğrencilere plaket ve başarı belgeleri Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Belediye Başkanı Erkan Kara ve Cumhuriyet Başsavcısı Emre Aytaç tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, ilçenin tarihi ve kültürel önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Demirci sıradan bir Anadolu ilçesi değildir. Akıncıları ile Kurtuluş Savaşı'na damga vurmuş kahramanların iz bıraktığı simge bir şehirdir. Demirci aynı zamanda kökleri uzun yıllara dayanan güçlü bir eğitim geleneğinin merkezidir. Yetiştirdiği öğretmenler, eğitimciler ve bilim insanları ile ülkemizin dört bir yanında iz bırakan Demirci, bugün de bu misyonunu aynı kararlılıkla sürdürmektedir. Mezun olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, yollarının ve bahtlarının açık olmasını temenni ediyorum."

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar da, "Öğrencilerimize mezuniyetleri hayırlı ve uğurlu olsun. Bundan sonraki yaşamınızda da Allah yar ve yardımcınız olsun." diyerek öğrencileri kutladı.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ise mezun olan gençleri ve ailelerini gönülden tebrik ettiğini belirterek, "Kıymetli öğrencilerimizin Demirci'yi hiçbir zaman unutmamalarını, gittikleri her yerde Demirci'nin kattığı değerleri gururla taşımalarını rica ediyorum. Meslek hayatlarında sonsuz başarılar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Demirci Eğitim Fakültesi'nden 246, Demirci Meslek Yüksekokulu'ndan 257 olmak üzere toplam 503 öğrencinin mezuniyet sevinci yaşadığı tören, öğrencilerin keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Demirci, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim MCBÜ Demirci'de 503 öğrenci kep attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Keskin Belediye Başkanı Cönger’e, “rüşvet“ soruşturması kapsamında hapis cezası Keskin Belediye Başkanı Cönger'e, "rüşvet" soruşturması kapsamında hapis cezası
Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem
Eşini sokak ortasında bıçakla katleden şüpheli tutuklandı Eşini sokak ortasında bıçakla katleden şüpheli tutuklandı
Dünya Kupası öncesi tarihi skandal Milli Takımı narkotik köpekleriyle aradılar Dünya Kupası öncesi tarihi skandal! Milli Takımı narkotik köpekleriyle aradılar
Marmara Adası’nda kayıp emekli teknisyenin cesedi bulundu Marmara Adası'nda kayıp emekli teknisyenin cesedi bulundu
Trump’a soğuk duş NBA tarihinde bir ilk yaşandı Trump'a soğuk duş! NBA tarihinde bir ilk yaşandı
TBMM’yi gece yarısı alarma geçiren 6 bin kişilik kaos senaryosu TBMM'yi gece yarısı alarma geçiren 6 bin kişilik kaos senaryosu

22:28
İran savaş uçakları havalandı, Erbil’den patlama sesleri geliyor
İran savaş uçakları havalandı, Erbil'den patlama sesleri geliyor
22:16
Galatasaray’ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler’de keyif çatıyor
Galatasaray'ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler'de keyif çatıyor
22:07
Mehmet Ali Erbil’in ’yeni sevgilisi’ olduğu iddia edilmişti 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu
Mehmet Ali Erbil'in 'yeni sevgilisi' olduğu iddia edilmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu
22:01
Real Madrid’de Arbeloa ile yollar ayrıldı
Real Madrid'de Arbeloa ile yollar ayrıldı
21:57
Hakkari’de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
Hakkari'de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
21:09
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
19:48
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran’ın saldırısına yanıt vereceğiz
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 23:43:56. #7.13#
SON DAKİKA: MCBÜ Demirci'de 503 öğrenci kep attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.