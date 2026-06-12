MCBÜ İlahiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni Coşkusu - Son Dakika
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MCBÜ İlahiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni Coşkusu

MCBÜ İlahiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni Coşkusu
12.06.2026 14:36
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri mezuniyet töreniyle diplomalarını aldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, düzenlenen mezuniyet töreniyle diplomalarına kavuştu. Büyük heyecana sahne olan törende mezunlar, eğitim hayatlarını geride bırakıp yeni yaşamlarına ilk adımı attı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Şehzadeler Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi Çim Saha'da düzenlenen mezuniyet töreniyle diplomalarını almanın sevincini yaşadı.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Ev, İl Müftü Yardımcısı Cahit Küçükyıldız, öğretim elemanları, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Program, fakülte birincisi Beyza Takkalı'nın mezunlar adına yaptığı konuşmayla başladı. Üniversite hayatı boyunca edindikleri bilgi ve deneyimlerin kendileri için önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Takkalı, eğitim süreçlerinde destek veren akademisyenlere, ailelerine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Ev ise öğrencilerin uzun ve yoğun bir eğitim sürecini başarıyla tamamladıklarını belirterek, elde edilen başarının yalnızca bireysel gayretle değil, ailelerin desteği ve akademik kadronun rehberliğiyle mümkün olduğunu söyledi. Mezunların bundan sonraki yaşamlarında da aynı azim ve kararlılıkla yollarına devam edeceklerine inandığını dile getiren Ev, hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekerek, meslek yaşamında bilgi, sorumluluk ve etik değerlere bağlı kalmanın önemini vurguladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin de konuşmasında mezun öğrencilerin zorlu ve yoğun bir eğitim sürecini geride bıraktığını ifade etti. İlahiyat alanında görev yapacak mezunların topluma değer katan önemli sorumluluklar üstleneceğini belirten Çetin, öğrencilerin bilgi ve değer temelli bir eğitim aldığını, bu birikimle toplumda önemli görevler üstleneceklerine inandığını kaydetti. Çetin, konuşmasının sonunda tüm mezunlara meslek hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken, tüm mezunlara da diplomaları verildi. Program, öğrencilerin büyük coşku içerisinde keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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