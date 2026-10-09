Menteşe'de okul müdürlerine, idarecilere ve personele başarı belgesi verildi. - Son Dakika
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Menteşe'de okul müdürlerine, idarecilere ve personele başarı belgesi verildi.

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Menteşe\'de okul müdürlerine, idarecilere ve personele başarı belgesi verildi.
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılında başarılı çalışmalarıyla başarı belgesi almaya hak kazanan okul müdürleri, idareciler ve personellere belgeleri verildi. Belgeleri Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş verdi ve eğitimciler tebrik edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılında gösterdikleri başarılı çalışmalar dolayısıyla başarı belgesi almaya hak kazanan okul müdürleri, idareciler ve personellere belgeleri takdim edildi.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programda, eğitim öğretim yılında yürüttükleri çalışmalarla başarı belgesi almaya hak kazanan okul müdürleri, idareciler ve personellerin belgeleri, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş tarafından verildi. Eğitim camiasına sundukları katkılar ve özverili çalışmaları dolayısıyla belge almaya hak kazanan eğitim yöneticileri ve personeller tebrik edildi. Eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekilirken, başarılı çalışmaların devam etmesi temennisinde bulunuldu. Program, başarı belgesi alan okul müdürleri, idareciler ve personellere yönelik tebrik ve iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
Mehmet KeleşMenteşeGüncelEğitimMuğlaSon Dakika

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