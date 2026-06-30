Merkez Kütüphane 31 Temmuz'da tekrar faaliyete geçecek - Son Dakika
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Merkez Kütüphane 31 Temmuz'da tekrar faaliyete geçecek

Merkez Kütüphane 31 Temmuz\'da tekrar faaliyete geçecek
30.06.2026 14:17  Güncelleme: 14:18
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Merkezefendi Belediyesi'ne bağlı Merkez Kütüphane, tadilat ve bakım çalışmaları nedeniyle 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. Kütüphane, 1 Ağustos'ta yeniden hizmete açılacak.

Merkezefendi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Merkez Kütüphane'nin, tadilat ve bakım çalışmaları nedeniyle 1 ay süreyle kapalı kalacağı açıklandı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, kütüphanenin bina ihtiyaçlarının giderilmesi ve tadilat çalışmaları kapsamında 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında hizmet veremeyeceği belirtildi. Vatandaşların daha konforlu ve verimli bir ortamda hizmet alabilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların ardından, kütüphanenin kapılarını yeniden açacağı tarih de netleşti. Merkezefendi Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Merkez Kütüphanemiz, bina ihtiyaçları ve tadilat çalışmaları nedeniyle 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında hizmete kapalı olacaktır. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sizlere daha konforlu ve verimli bir hizmet sunabilmek amacıyla yürütülen tadilat sürecinde göstereceğiniz anlayış için teşekkür ederiz. Merkez Kütüphanemiz, 1 Ağustos tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacaktır" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Merkez Kütüphane 31 Temmuz'da tekrar faaliyete geçecek - Son Dakika

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