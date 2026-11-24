Mersin Üniversitesi (MEÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde 'Dünya Diş Hekimleri Günü' ve 2026-2027 akademik yılı dolayısıyla düzenlenen törende, geleceğin diş hekimleri beyaz önlüklerini giyerek klinik eğitime ilk adımlarını attı.

Prof. Dr. Uğur Oral Ağız ve Diş Kültürü Merkezinde gerçekleştirilen törene MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Atıl, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, fakültenin tanıtım filminin gösterimiyle devam etti. Program kapsamında Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Malak Baygozhin Gojayeva, öğrencisi Gülseren Güzelşemme eşliğinde müzik söyleşisi gerçekleştirdi.

"Öğrencilerimize dünya standartlarında klinik deneyim de sunuyoruz"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, üniversitenin sağlık alanındaki altyapısı ve hedeflerine değinerek, "Mersin Üniversitesi olarak, bölgenin sağlık alanındaki en güçlü eğitim ve uygulama merkezlerinden birini kurmaktan gurur duyuyoruz. 160 yatak kapasiteli modern Diş Hekimliği Fakültesi Hastanemiz, son teknoloji simülasyon ekipmanlarımız ve seçkin akademik kadromuzla öğrencilerimize sadece teorik eğitim değil, dünya standartlarında klinik deneyim de sunuyoruz. Hastanemize yakında ekleyeceğimiz bağımsız diş ameliyathaneleriyle bu donanımlı altyapıyı daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

"Beyaz önlük, hem bilimin hem de şifanın sembolüdür"

Öğrencilere ve ailelerine seslenen Yaşar, meslek etiğinin önemine dikkat çekerek, "Bugün giyeceğiniz beyaz önlük, hem bilimin hem de şifanın sembolüdür. Diş hekimliği, teknik becerinin, estetik bakış açısının ve insanlığa duyulan şefkatin birleştiği, son derece değerli bir meslektir. İnsanların acılarına dindirecek ve yüzlerindeki gülümsemelere sağlık katacaksınız. Bu şerefli yolculukta, mesleki becerilerinizi sürekli geliştirirken, etik değerlerden, vicdandan ve insanlığa duyulan şefkatten asla sapmamanızı umuyorum. Büyük bir emekle yetiştirdiğiniz ve bize emanet ettiğiniz çocuklarınız, Mersin Üniversitesi ailesinin koruması altındadır. Onları alanlarında yetkin diş hekimleri ve ülkelerine faydalı bireyler olarak geleceğe hazırlamak en büyük sorumluluğumuzdur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Yaşar, öğrenciler Celal Erdam ve Lamiya Mikayilova'ya beyaz önlüklerini takdim etti. Tören, diğer öğrencilerin de akademisyenler tarafından beyaz önlüklerinin giydirilmesiyle sona erdi.