Mesleki Eğitimde Dayanışma

Bayburt MESEM öğrencileri, Konursu Ortaokulu'na ücretsiz saç kesimi ve bakım hizmeti sundu.

Bayburt Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının 'Ben Her Yerde Varım: Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' projesi kapsamında Konursu Ortaokulu öğrencilerine ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti sundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mayıs ayı boyunca 81 ilde eş zamanlı yürütülen proje, Konursu Ortaokulunda uygulandı. Bayburt MESEM Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı öğrencileri, usta öğreticileri eşliğinde öğrencilerin saç kesimini bakımını yaptı.

Mesleki becerilerini sosyal sorumluluğa dönüştürdüler

Etkinlikte, ortaokul öğrencileri kişisel bakım hizmetinden yararlanırken, mesleki eğitim öğrencileri de uygulama deneyimi kazandı.

Proje kapsamında mesleki becerilerini toplumsal faydaya dönüştüren öğrenciler, aynı zamanda ahilik geleneğinin dayanışma, yardımlaşma ve nezaket anlayışını uygulama imkanı buldu. Etkinlikte ayrıca ortaokul öğrencilerine mesleki eğitimin sunduğu imkanlar da tanıtıldı.

"Okumak hep hayalimdi"

Bayburt MESEM Kadın Kuaförlüğü Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Sevda Köse, okulunu daha önce bazı nedenlerden dolayı yarıda bıraktığını belirterek, "Mesleki Eğitim Merkezi Kadın Kuaförlüğü Bölümü öğrencisiyim. Bugün kardeş okulumuz Konusu Ortaokulu kız öğrencilerinin saç kesimini yaptık. Ben de zamanında okulumu bazı sebeplerden dolayı yarıda bırakmıştım. Böyle bir proje vardı, başvuru yaptım. Okumak hep hayalimdi. O yüzden bu hayalimi devam ettirmek istedim. Bu arada evli ve iki çocuk annesiyim buna rağmen okuyorum, bütün kız çocukları okumalı" dedi.

Erkek Kuaförlüğü Bölümü öğrencisi Efe Adıgüzel ise, Ben Her Yerde Varım projesi kapsamında Konursu Ortaokulu öğrencilerinin saç tıraşı için okula geldiklerini belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

"Kardeş okulumuzdaki öğrencilerin saç bakımını yaptık"

Bayburt MESEM Müdürü Zeynep Doğan da projenin mesleki eğitim öğrencileri için önemli bir uygulama alanı sunduğunu ifade ederek, "Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 'Ben Her Yerde Varım: Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' projesi kapsamında bugün Konursu Ortaokulu öğrencileri için buradayız. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında eğitim alan, kadın ve erkek kuaförlüğü bölümlerindeki öğrencilerimizle birlikte kardeş okulumuzdaki öğrencilerin saç kesimini, bakımını yaptık. Destek veren öğrencilerimize ve idareci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda Konursu Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, MESEM yönetimine, saç bakımı yapan öğrencilere teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

